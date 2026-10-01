https://1prime.ru/20261001/t-tehnologija-873838697.html

"Т-Технологии" оценили покупку банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей

"Т-Технологии" оценили покупку банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Т-Технологии" оценили покупку банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей

Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка) оценивает сделку по приобретению 100% банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей, часть суммы будет... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:59+0300

2026-10-01T10:59+0300

2026-10-01T11:16+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка) оценивает сделку по приобретению 100% банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей, часть суммы будет покрыта за счет допэмиссии по цене 320 рублей за акцию, остальная – через расчеты в денежной форме, сообщает компания. "Совет директоров "Т-Технологий" утвердил оценку 100% АО "Точка" для целей сделки в размере 84,8 миллиарда рублей (исходя из стоимости одной обыкновенной акции АО "Точка" в размере 8,48 миллиона рублей)", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, что для консолидации 100% "Точки" будет использовано смешанное финансирование. Часть сделки будет профинансирована через допэмиссию "Т-Технологий" по цене 320 рублей за акцию по закрытой подписке в пользу владельца 64% "Точка" ("Каталитик Пипл"). Другая часть будет оплачена в денежной форме другим акционерам "Точки" за оставшийся пакет акций. Компания ранее сообщала, что планирует до конца года провести допэмиссию и закрыть сделку. В августе совет директоров "Т-Технологий" предлагал установить максимальный возможный объем планируемой допэмиссии для консолидации 100% банка "Точка" в размере 550 миллионов акций с учетом резерва. Но в сентябре совет директоров "Т-Технологий" оценил, что реально потребуется около половины.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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