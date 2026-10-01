Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Т-Технологии" оценили покупку банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/t-tehnologija-873838697.html
"Т-Технологии" оценили покупку банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей
"Т-Технологии" оценили покупку банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Т-Технологии" оценили покупку банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей
Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка) оценивает сделку по приобретению 100% банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей, часть суммы будет... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:59+0300
2026-10-01T11:16+0300
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873838697.jpg?1790842617
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка) оценивает сделку по приобретению 100% банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей, часть суммы будет покрыта за счет допэмиссии по цене 320 рублей за акцию, остальная – через расчеты в денежной форме, сообщает компания. "Совет директоров "Т-Технологий" утвердил оценку 100% АО "Точка" для целей сделки в размере 84,8 миллиарда рублей (исходя из стоимости одной обыкновенной акции АО "Точка" в размере 8,48 миллиона рублей)", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, что для консолидации 100% "Точки" будет использовано смешанное финансирование. Часть сделки будет профинансирована через допэмиссию "Т-Технологий" по цене 320 рублей за акцию по закрытой подписке в пользу владельца 64% "Точка" ("Каталитик Пипл"). Другая часть будет оплачена в денежной форме другим акционерам "Точки" за оставшийся пакет акций. Компания ранее сообщала, что планирует до конца года провести допэмиссию и закрыть сделку. В августе совет директоров "Т-Технологий" предлагал установить максимальный возможный объем планируемой допэмиссии для консолидации 100% банка "Точка" в размере 550 миллионов акций с учетом резерва. Но в сентябре совет директоров "Т-Технологий" оценил, что реально потребуется около половины.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки
Финансы, Банки
10:59 01.10.2026 (обновлено: 11:16 01.10.2026)
 
"Т-Технологии" оценили покупку банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей

Совет директоров "Т-Технологий" оценил покупку 100% банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Т-Технологий" (материнская компания Т-Банка) оценивает сделку по приобретению 100% банка "Точка" в 84,8 миллиарда рублей, часть суммы будет покрыта за счет допэмиссии по цене 320 рублей за акцию, остальная – через расчеты в денежной форме, сообщает компания.
"Совет директоров "Т-Технологий" утвердил оценку 100% АО "Точка" для целей сделки в размере 84,8 миллиарда рублей (исходя из стоимости одной обыкновенной акции АО "Точка" в размере 8,48 миллиона рублей)", - говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что для консолидации 100% "Точки" будет использовано смешанное финансирование. Часть сделки будет профинансирована через допэмиссию "Т-Технологий" по цене 320 рублей за акцию по закрытой подписке в пользу владельца 64% "Точка" ("Каталитик Пипл"). Другая часть будет оплачена в денежной форме другим акционерам "Точки" за оставшийся пакет акций.
Компания ранее сообщала, что планирует до конца года провести допэмиссию и закрыть сделку.
В августе совет директоров "Т-Технологий" предлагал установить максимальный возможный объем планируемой допэмиссии для консолидации 100% банка "Точка" в размере 550 миллионов акций с учетом резерва. Но в сентябре совет директоров "Т-Технологий" оценил, что реально потребуется около половины.
 
ФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала