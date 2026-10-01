https://1prime.ru/20261001/tadzhikistan-873862580.html

Таджикистан и Афганистан обсудили увеличение поставок электроэнергии

Таджикистан и Афганистан обсудили увеличение поставок электроэнергии - 01.10.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Афганистан обсудили увеличение поставок электроэнергии

Государственная национальная энергетическая компания Таджикистана "Барки Точик" и государственная энергетическая компания Афганистана DABS обсудили вопрос... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:11+0300

2026-10-01T16:11+0300

2026-10-01T16:11+0300

мировая экономика

афганистан

таджикистан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873862580.jpg?1790860317

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государственная национальная энергетическая компания Таджикистана "Барки Точик" и государственная энергетическая компания Афганистана DABS обсудили вопрос увеличения поставок таджикской электроэнергии, передает таджикское агентство Азия Плюс. Афганистан остаться главным импортером таджикской электроэнергии. За шесть месяцев 2026 года в исламскую республику было экспортировано более 700 миллиона киловатт часов. "Барки Точик" и афганская энергетическая компания DABS обсудили возможность увеличения поставок таджикской электроэнергии в Афганистан. Стороны также говорили о расширении линий электропередачи, тарифах, качестве поставок и инвестициях", - говорится в сообщении. Отмечается, что таджикская сторона выразила готовность рассмотреть запрос афганской стороны на увеличении импорта электроэнергии.

афганистан

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, афганистан, таджикистан