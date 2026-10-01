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Таджикистан и Афганистан обсудили увеличение поставок электроэнергии - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Таджикистан и Афганистан обсудили увеличение поставок электроэнергии
Таджикистан и Афганистан обсудили увеличение поставок электроэнергии - 01.10.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Афганистан обсудили увеличение поставок электроэнергии
Государственная национальная энергетическая компания Таджикистана "Барки Точик" и государственная энергетическая компания Афганистана DABS обсудили вопрос... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:11+0300
2026-10-01T16:11+0300
мировая экономика
афганистан
таджикистан
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государственная национальная энергетическая компания Таджикистана "Барки Точик" и государственная энергетическая компания Афганистана DABS обсудили вопрос увеличения поставок таджикской электроэнергии, передает таджикское агентство Азия Плюс. Афганистан остаться главным импортером таджикской электроэнергии. За шесть месяцев 2026 года в исламскую республику было экспортировано более 700 миллиона киловатт часов. "Барки Точик" и афганская энергетическая компания DABS обсудили возможность увеличения поставок таджикской электроэнергии в Афганистан. Стороны также говорили о расширении линий электропередачи, тарифах, качестве поставок и инвестициях", - говорится в сообщении. Отмечается, что таджикская сторона выразила готовность рассмотреть запрос афганской стороны на увеличении импорта электроэнергии.
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мировая экономика, афганистан, таджикистан
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, ТАДЖИКИСТАН
16:11 01.10.2026
 
Таджикистан и Афганистан обсудили увеличение поставок электроэнергии

Азия Плюс: Таджикистан и Афганистан обсудили увеличение поставок таджикской электроэнергии

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государственная национальная энергетическая компания Таджикистана "Барки Точик" и государственная энергетическая компания Афганистана DABS обсудили вопрос увеличения поставок таджикской электроэнергии, передает таджикское агентство Азия Плюс.
Афганистан остаться главным импортером таджикской электроэнергии. За шесть месяцев 2026 года в исламскую республику было экспортировано более 700 миллиона киловатт часов.
"Барки Точик" и афганская энергетическая компания DABS обсудили возможность увеличения поставок таджикской электроэнергии в Афганистан. Стороны также говорили о расширении линий электропередачи, тарифах, качестве поставок и инвестициях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таджикская сторона выразила готовность рассмотреть запрос афганской стороны на увеличении импорта электроэнергии.
 
Мировая экономикаАФГАНИСТАНТАДЖИКИСТАН
 
 
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