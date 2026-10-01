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В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:47+0300
2026-10-01T18:47+0300
2026-10-01T18:47+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тамбов ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В Тамбове ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов