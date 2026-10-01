https://1prime.ru/20261001/tambov-873883596.html

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения - 01.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова ("Донское"), сообщила Росавиация. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T22:32+0300

2026-10-01T22:32+0300

2026-10-01T22:36+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова ("Донское"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

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