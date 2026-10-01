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В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения - 01.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова ("Донское"), сообщила Росавиация. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T22:32+0300
2026-10-01T22:32+0300
2026-10-01T22:36+0300
бизнес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Тамбова ("Донское"), сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения
В аэропорту Тамбова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов