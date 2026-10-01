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В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу
В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу
Танкер в Ормузском проливе подверглось обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:47+0300
2026-10-01T23:47+0300
2026-10-01T23:47+0300
промышленность
ормузский пролив
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Танкер в Ормузском проливе подверглось обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда, при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар", - говорится в сообщении управления.
Сообщается также, что экипаж находится в безопасности.
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промышленность, ормузский пролив
Промышленность, Ормузский пролив
В Ормузском проливе танкер подвергся обстрелу
UKMTO: танкер в Ормузском проливе подвергся обстрелу, на борту возник пожар
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Танкер в Ормузском проливе подверглось обстрелу, на борту возник пожар, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получила от третьей стороны сообщение о том, что судно подверглось удару, как предполагается, неизвестного снаряда, при прохождении через Ормузский пролив, в результате чего произошел пожар", - говорится в сообщении управления.
Сообщается также, что экипаж находится в безопасности.