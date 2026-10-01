https://1prime.ru/20261001/tennessi--873838515.html
В Теннесси остановили казни до конца года, пишет AP
В Теннесси остановили казни до конца года, пишет AP - 01.10.2026, ПРАЙМ
В Теннесси остановили казни до конца года, пишет AP
Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли распорядился приостановить казни до конца года, после того как осужденная Криста Гейл Пайк в среду осталась жива | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:53+0300
2026-10-01T10:53+0300
2026-10-01T10:53+0300
общество
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли распорядился приостановить казни до конца года, после того как осужденная Криста Гейл Пайк в среду осталась жива в результате введения двух смертельных инъекций, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. "Исполнение законно вынесенного приговора - одна из наиболее серьезных обязанностей штата, и жители Теннесси ожидают, что это будет сделано не только законно и конституционно, но и эффективно", - заявил Ли, объявив о запуске независимой проверки случившегося и отмене оставшейся запланированной на этот год казни. Как указали адвокаты осужденной в судебных документах, 50-летней Пайк ввели две дозы пентобарбитала, однако она выжила и громко храпела. По данным агентства, защита Пайк экстренно потребовала через суд остановить казнь из-за "неоправданных мучений", нарушающих конституционный запрет на жестокие наказания, после чего осужденную увезли в больницу на скорой помощи. Директор Информационного центра по смертной казни Робин Махер назвала инцидент "исключительным и беспрецедентным", подчеркнув, что до сих пор никто не оставался в живых после введения применяемых при казни смертельных препаратов. Казнь была назначена на утро среды в тюрьме строгого режима Ривербенд в Нэшвилле, однако федеральный апелляционный суд Шестого округа заблокировал процедуру за час до начала для рассмотрения доводов о пережитом Пайк в детстве насилии. Спустя несколько часов Верховный суд США по обращению прокуратуры отменил эту отсрочку, разрешив исполнение приговора. Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет.
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общество , сша, верховный суд
Общество , США, Верховный суд
В Теннесси остановили казни до конца года, пишет AP
Губернатор Теннесси распорядился приостановить казни до конца года
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли распорядился приостановить казни до конца года, после того как осужденная Криста Гейл Пайк в среду осталась жива в результате введения двух смертельных инъекций, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Исполнение законно вынесенного приговора - одна из наиболее серьезных обязанностей штата, и жители Теннесси ожидают, что это будет сделано не только законно и конституционно, но и эффективно", - заявил Ли, объявив о запуске независимой проверки случившегося и отмене оставшейся запланированной на этот год казни.
Как указали адвокаты осужденной в судебных документах, 50-летней Пайк ввели две дозы пентобарбитала, однако она выжила и громко храпела.
По данным агентства, защита Пайк экстренно потребовала через суд остановить казнь из-за "неоправданных мучений", нарушающих конституционный запрет на жестокие наказания, после чего осужденную увезли в больницу на скорой помощи.
Директор Информационного центра по смертной казни Робин Махер назвала инцидент "исключительным и беспрецедентным", подчеркнув, что до сих пор никто не оставался в живых после введения применяемых при казни смертельных препаратов.
Казнь была назначена на утро среды в тюрьме строгого режима Ривербенд в Нэшвилле, однако федеральный апелляционный суд Шестого округа заблокировал процедуру за час до начала для рассмотрения доводов о пережитом Пайк в детстве насилии. Спустя несколько часов Верховный суд США
по обращению прокуратуры отменил эту отсрочку, разрешив исполнение приговора.
Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет.