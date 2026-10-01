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Тепловоз сошел с рельсов на станции в Омской области

Тепловоз сошел с рельсов на станции в Омской области - 01.10.2026, ПРАЙМ

Тепловоз сошел с рельсов на станции в Омской области

Тепловоз сошел с рельсов на станции в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:28+0300

2026-10-01T10:28+0300

2026-10-01T10:28+0300

бизнес

омская область

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ОМСК, 1 окт - ПРАЙМ. Тепловоз сошел с рельсов на станции в Омской области, сообщили в пресс-службе региональной транспортной прокуратуры. Инцидент произошел 30 октября около 19.00 мск на станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги. "В Омской области транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по факту схода с пути подвижного состава. При выполнении маневровых работ произошел сход с рельсов тепловоза", - сообщили в пресс-службе ведомства. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

омская область

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бизнес, омская область