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Токаев призвал не допустить чрезмерного регулирования ИИ
Токаев призвал не допустить чрезмерного регулирования ИИ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Токаев призвал не допустить чрезмерного регулирования ИИ
Регулирование искусственного интеллекта должно учитывать риски, но не препятствовать развитию технологий и привлечению инвестиций, заявил президент Казахстана... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:36+0300
2026-10-01T19:36+0300
2026-10-01T19:46+0300
технологии
мировая экономика
казахстан
астана
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 1 окт - ПРАЙМ. Регулирование искусственного интеллекта должно учитывать риски, но не препятствовать развитию технологий и привлечению инвестиций, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Нельзя зарегулировать эту сферу до такой степени, чтобы перспективные команды, разработки и капитал стали уходить в другие юрисдикции. Необходимо следовать простому принципу: там, где затрагиваются безопасность, права и жизненно важные интересы граждан, требования должны быть строгими, но не чрезмерно", - сказал Токаев на международном форуме AI & Digital Bridge-2026 в Астане. Глава государства отметил, что вопросы кибербезопасности, защиты данных, достоверности информации и ответственности за решения ИИ требуют своевременного реагирования. По словам Токаева, искусственный интеллект можно назвать мощным инструментом и даже оружием современности, а его влияние на мировое развитие зависит прежде всего от человечества. В январе президент Казахстана объявил 2026 год в стране годом цифровизации и искусственного интеллекта.
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технологии, мировая экономика, казахстан, астана, касым-жомарт токаев
Технологии, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, Астана, Касым-Жомарт Токаев
Токаев призвал не допустить чрезмерного регулирования ИИ
Токаев: регулирование ИИ должно учитывать риски, но не мешать развитию технологий
АЛМА-АТА, 1 окт - ПРАЙМ. Регулирование искусственного интеллекта должно учитывать риски, но не препятствовать развитию технологий и привлечению инвестиций, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Нельзя зарегулировать эту сферу до такой степени, чтобы перспективные команды, разработки и капитал стали уходить в другие юрисдикции. Необходимо следовать простому принципу: там, где затрагиваются безопасность, права и жизненно важные интересы граждан, требования должны быть строгими, но не чрезмерно", - сказал Токаев на международном форуме AI & Digital Bridge-2026 в Астане.
Глава государства отметил, что вопросы кибербезопасности, защиты данных, достоверности информации и ответственности за решения ИИ требуют своевременного реагирования. По словам Токаева, искусственный интеллект можно назвать мощным инструментом и даже оружием современности, а его влияние на мировое развитие зависит прежде всего от человечества.
В январе президент Казахстана объявил 2026 год в стране годом цифровизации и искусственного интеллекта.