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Токаев призвал не допустить чрезмерного регулирования ИИ

Токаев призвал не допустить чрезмерного регулирования ИИ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Токаев призвал не допустить чрезмерного регулирования ИИ

Регулирование искусственного интеллекта должно учитывать риски, но не препятствовать развитию технологий и привлечению инвестиций, заявил президент Казахстана... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:36+0300

2026-10-01T19:36+0300

2026-10-01T19:46+0300

технологии

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казахстан

астана

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 1 окт - ПРАЙМ. Регулирование искусственного интеллекта должно учитывать риски, но не препятствовать развитию технологий и привлечению инвестиций, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. "Нельзя зарегулировать эту сферу до такой степени, чтобы перспективные команды, разработки и капитал стали уходить в другие юрисдикции. Необходимо следовать простому принципу: там, где затрагиваются безопасность, права и жизненно важные интересы граждан, требования должны быть строгими, но не чрезмерно", - сказал Токаев на международном форуме AI & Digital Bridge-2026 в Астане. Глава государства отметил, что вопросы кибербезопасности, защиты данных, достоверности информации и ответственности за решения ИИ требуют своевременного реагирования. По словам Токаева, искусственный интеллект можно назвать мощным инструментом и даже оружием современности, а его влияние на мировое развитие зависит прежде всего от человечества. В январе президент Казахстана объявил 2026 год в стране годом цифровизации и искусственного интеллекта.

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технологии, мировая экономика, казахстан, астана, касым-жомарт токаев