https://1prime.ru/20261001/torgovlya-873883824.html

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу - 01.10.2026, ПРАЙМ

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу в четверг, сообщило министерство торговли Турции. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T22:35+0300

2026-10-01T22:35+0300

2026-10-01T22:35+0300

мировая экономика

турция

украина

реджеп тайип эрдоган

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873883824.jpg?1790883326

СТАМБУЛ, 1 окт - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу в четверг, сообщило министерство торговли Турции. "Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу 1 октября. Таможенные преференции начнут применяться с 1 января 2027 года", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минторга. Ведомство отметило, что соглашение станет основой для усилий по достижению цели в 10 миллиардов долларов товарооборота. Соглашение призвано развивать торговые отношения в более предсказуемых рамках и учитывает "чувствительные сектора" экономик обеих стран, оно затрагивает не только товары, речь идет и об услугах, инвестициях, электронной торговле, сотрудничестве в таможенных вопросах. В качестве поддержки торговли предусмотрены транзитные поездки между странами без обложения квотами. Договоренность также обеспечит "конкурентное преимущество" для турецких и украинских компаний перед поставщиками из третьих стран в свете "растущей экономической интеграции Киева с ЕС", отметило министерство. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе 2024 года утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, заключенного в феврале 2022 года во время визита Эрдогана в Киев. Верховная Рада ратифицировала соглашение в июле.

турция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, ес