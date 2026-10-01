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Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу
Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу - 01.10.2026, ПРАЙМ
Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу
Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу в четверг, сообщило министерство торговли Турции. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T22:35+0300
2026-10-01T22:35+0300
мировая экономика
турция
украина
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 1 окт - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу в четверг, сообщило министерство торговли Турции. "Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу 1 октября. Таможенные преференции начнут применяться с 1 января 2027 года", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минторга. Ведомство отметило, что соглашение станет основой для усилий по достижению цели в 10 миллиардов долларов товарооборота. Соглашение призвано развивать торговые отношения в более предсказуемых рамках и учитывает "чувствительные сектора" экономик обеих стран, оно затрагивает не только товары, речь идет и об услугах, инвестициях, электронной торговле, сотрудничестве в таможенных вопросах. В качестве поддержки торговли предусмотрены транзитные поездки между странами без обложения квотами. Договоренность также обеспечит "конкурентное преимущество" для турецких и украинских компаний перед поставщиками из третьих стран в свете "растущей экономической интеграции Киева с ЕС", отметило министерство. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе 2024 года утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, заключенного в феврале 2022 года во время визита Эрдогана в Киев. Верховная Рада ратифицировала соглашение в июле.
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мировая экономика, турция, украина, реджеп тайип эрдоган, ес
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, УКРАИНА, Реджеп Тайип Эрдоган, ЕС
22:35 01.10.2026
 
Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу 1 октября

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СТАМБУЛ, 1 окт - ПРАЙМ. Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу в четверг, сообщило министерство торговли Турции.
"Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной вступило в силу 1 октября. Таможенные преференции начнут применяться с 1 января 2027 года", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минторга.
Ведомство отметило, что соглашение станет основой для усилий по достижению цели в 10 миллиардов долларов товарооборота. Соглашение призвано развивать торговые отношения в более предсказуемых рамках и учитывает "чувствительные сектора" экономик обеих стран, оно затрагивает не только товары, речь идет и об услугах, инвестициях, электронной торговле, сотрудничестве в таможенных вопросах.
В качестве поддержки торговли предусмотрены транзитные поездки между странами без обложения квотами. Договоренность также обеспечит "конкурентное преимущество" для турецких и украинских компаний перед поставщиками из третьих стран в свете "растущей экономической интеграции Киева с ЕС", отметило министерство.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в августе 2024 года утвердил ратификацию соглашения о свободной торговле с Украиной, заключенного в феврале 2022 года во время визита Эрдогана в Киев. Верховная Рада ратифицировала соглашение в июле.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯУКРАИНАРеджеп Тайип ЭрдоганЕС
 
 
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