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Товарооборот России и Белоруссии за семь месяцев вырос на 14%
Товарооборот России и Белоруссии за семь месяцев вырос на 14% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Белоруссии за семь месяцев вырос на 14%
Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам января-июля текущего года увеличился на 14% в годовом выражении и составил 32,8 миллиарда долларов, заявил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:15+0300
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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам января-июля текущего года увеличился на 14% в годовом выражении и составил 32,8 миллиарда долларов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "Российско-белорусский товарооборот демонстрирует устойчивую положительную динамику. За январь-июль он вырос на 14%, составив 32,8 миллиарда долларов. Мы видим сбалансированный рост как по экспорту в республику, так и по импорту из Белоруссии", - сказал министр. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что по итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии вырос на 3%, до 4,3 триллиона рублей, обновив рекорд.
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россия, бизнес, белоруссия, антон алиханов, максим решетников, минпромторг, товарооборот
РОССИЯ, Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, Антон Алиханов, Максим Решетников, Минпромторг, товарооборот
Товарооборот России и Белоруссии за семь месяцев вырос на 14%
Алиханов: товарооборот России и Белоруссии за 7 месяцев вырос до 32,8 миллиарда долларов
МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам января-июля текущего года увеличился на 14% в годовом выражении и составил 32,8 миллиарда долларов, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
"Российско-белорусский товарооборот демонстрирует устойчивую положительную динамику. За январь-июль он вырос на 14%, составив 32,8 миллиарда долларов. Мы видим сбалансированный рост как по экспорту в республику, так и по импорту из Белоруссии", - сказал министр.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что по итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии вырос на 3%, до 4,3 триллиона рублей, обновив рекорд.