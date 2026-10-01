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Минпромторг России ожидает в 2026 году роста товарооборота с Белоруссией

Минпромторг России ожидает в 2026 году роста товарооборота с Белоруссией - 01.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг России ожидает в 2026 году роста товарооборота с Белоруссией

Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам текущего года, как ожидается, превысит показатели 2025 года, рассказал журналистам глава Минпромторга России... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:17+0300

2026-10-01T14:17+0300

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МИНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам текущего года, как ожидается, превысит показатели 2025 года, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". "Подчеркну, что структура торговли весьма диверсифицирована: помимо промышленной продукции, значительную долю занимают энергоносители, продукция АПК и объекты интеллектуальной собственности. Отношения наших стран продолжают интенсифицироваться. Если по итогам 2025 года товарооборот достиг 51,9 миллиарда долларов, то в текущем году мы ожидаем преодоления этого объема", - сказал министр. Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что по итогам прошлого года товарооборот России и Белоруссии вырос на 3%, до 4,3 триллиона рублей, обновив рекорд.

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россия, бизнес, белоруссия, антон алиханов, максим решетников, минпромторг