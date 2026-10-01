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Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей

Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей

Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил 4 триллиона рублей и продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:39+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил 4 триллиона рублей и продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства. "Уверенно растет и наш взаимный товарооборот. По итогам прошлого года, напомню, он превысил 4 триллиона российских рублей. И продолжает расти", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия по поручению президентов двух стран продолжают системную работу по формированию общего социально-экономического, научно-технологического, культурно-гуманитарного пространства в Союзном государстве. "Видим ощутимую отдачу от российско-белорусской интеграции. Наши граждане пользуются равными правами и гарантиями в области здравоохранения, образования, социального и пенсионного обеспечения", - отметил глава российского правительства.

белоруссия

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россия, белоруссия, михаил мишустин, совет министров