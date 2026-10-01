Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/tovarooborot-873855160.html
Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей
Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей
Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил 4 триллиона рублей и продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:30+0300
2026-10-01T14:39+0300
россия
белоруссия
михаил мишустин
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873855160.jpg?1790854743
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил 4 триллиона рублей и продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства. "Уверенно растет и наш взаимный товарооборот. По итогам прошлого года, напомню, он превысил 4 триллиона российских рублей. И продолжает расти", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия по поручению президентов двух стран продолжают системную работу по формированию общего социально-экономического, научно-технологического, культурно-гуманитарного пространства в Союзном государстве. "Видим ощутимую отдачу от российско-белорусской интеграции. Наши граждане пользуются равными правами и гарантиями в области здравоохранения, образования, социального и пенсионного обеспечения", - отметил глава российского правительства.
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, михаил мишустин, совет министров
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Михаил Мишустин, совет министров
14:30 01.10.2026 (обновлено: 14:39 01.10.2026)
 
Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей

Мишустин: товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил четыре триллиона рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил 4 триллиона рублей и продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства.
"Уверенно растет и наш взаимный товарооборот. По итогам прошлого года, напомню, он превысил 4 триллиона российских рублей. И продолжает расти", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия по поручению президентов двух стран продолжают системную работу по формированию общего социально-экономического, научно-технологического, культурно-гуманитарного пространства в Союзном государстве.
"Видим ощутимую отдачу от российско-белорусской интеграции. Наши граждане пользуются равными правами и гарантиями в области здравоохранения, образования, социального и пенсионного обеспечения", - отметил глава российского правительства.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯМихаил Мишустинсовет министров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала