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Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей
Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей
Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил 4 триллиона рублей и продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:30+0300
2026-10-01T14:30+0300
2026-10-01T14:39+0300
россия
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совет министров
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил 4 триллиона рублей и продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства. "Уверенно растет и наш взаимный товарооборот. По итогам прошлого года, напомню, он превысил 4 триллиона российских рублей. И продолжает расти", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия по поручению президентов двух стран продолжают системную работу по формированию общего социально-экономического, научно-технологического, культурно-гуманитарного пространства в Союзном государстве. "Видим ощутимую отдачу от российско-белорусской интеграции. Наши граждане пользуются равными правами и гарантиями в области здравоохранения, образования, социального и пенсионного обеспечения", - отметил глава российского правительства.
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россия, белоруссия, михаил мишустин, совет министров
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Михаил Мишустин, совет министров
Товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил 4 триллиона рублей
Мишустин: товарооборот России и Белоруссии в 2025 году превысил четыре триллиона рублей
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил 4 триллиона рублей и продолжает увеличиваться, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета министров Союзного государства.
"Уверенно растет и наш взаимный товарооборот. По итогам прошлого года, напомню, он превысил 4 триллиона российских рублей. И продолжает расти", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия по поручению президентов двух стран продолжают системную работу по формированию общего социально-экономического, научно-технологического, культурно-гуманитарного пространства в Союзном государстве.
"Видим ощутимую отдачу от российско-белорусской интеграции. Наши граждане пользуются равными правами и гарантиями в области здравоохранения, образования, социального и пенсионного обеспечения", - отметил глава российского правительства.