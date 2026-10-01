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Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей

Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей

Товарооборот России и Таджикистана увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей с начала 2026 года, к 2030 году планируется увеличить его в 2,5 раза,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:58+0300

2026-10-01T14:58+0300

2026-10-01T15:06+0300

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей с начала 2026 года, к 2030 году планируется увеличить его в 2,5 раза, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг Хуснуллин посетил Таджикистан с рабочим визитом и встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном. Как отметил вице-премьер, Россия и Таджикистан являются стратегическими партнерами и союзниками, а отношения между странами последовательно развиваются. "В том числе отмечаем рост торговли. По итогам первого полугодия 2026 года товарооборот увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, партнерские отношения охватывают почти все ключевые направления, в том числе торговлю, промышленность, энергетику, транспорт, строительство, образование и культуру, по которым ведется системная работа. "Идем хорошими темпами по товарообороту. Экспорт вырос более чем на 26%, импорт - на 3,8%. Стоит задача к 2030 году увеличить товарооборот в 2,5 раза",- добавил он.

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россия, таджикистан, марат хуснуллин, эмомали рахмон