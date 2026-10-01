https://1prime.ru/20261001/tovarooborot-873857849.html
Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей
Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей
Товарооборот России и Таджикистана увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей с начала 2026 года, к 2030 году планируется увеличить его в 2,5 раза,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:58+0300
2026-10-01T14:58+0300
2026-10-01T15:06+0300
россия
таджикистан
марат хуснуллин
эмомали рахмон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873857849.jpg?1790856384
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей с начала 2026 года, к 2030 году планируется увеличить его в 2,5 раза, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг Хуснуллин посетил Таджикистан с рабочим визитом и встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном. Как отметил вице-премьер, Россия и Таджикистан являются стратегическими партнерами и союзниками, а отношения между странами последовательно развиваются. "В том числе отмечаем рост торговли. По итогам первого полугодия 2026 года товарооборот увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, партнерские отношения охватывают почти все ключевые направления, в том числе торговлю, промышленность, энергетику, транспорт, строительство, образование и культуру, по которым ведется системная работа. "Идем хорошими темпами по товарообороту. Экспорт вырос более чем на 26%, импорт - на 3,8%. Стоит задача к 2030 году увеличить товарооборот в 2,5 раза",- добавил он.
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, марат хуснуллин, эмомали рахмон
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Марат Хуснуллин, Эмомали Рахмон
Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей
Хуснуллин: товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% и достиг 75 миллиардов рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей с начала 2026 года, к 2030 году планируется увеличить его в 2,5 раза, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В четверг Хуснуллин посетил Таджикистан с рабочим визитом и встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном.
Как отметил вице-премьер, Россия и Таджикистан являются стратегическими партнерами и союзниками, а отношения между странами последовательно развиваются.
"В том числе отмечаем рост торговли. По итогам первого полугодия 2026 года товарооборот увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, партнерские отношения охватывают почти все ключевые направления, в том числе торговлю, промышленность, энергетику, транспорт, строительство, образование и культуру, по которым ведется системная работа.
"Идем хорошими темпами по товарообороту. Экспорт вырос более чем на 26%, импорт - на 3,8%. Стоит задача к 2030 году увеличить товарооборот в 2,5 раза",- добавил он.