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Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей
Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей
Товарооборот России и Таджикистана увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей с начала 2026 года, к 2030 году планируется увеличить его в 2,5 раза,... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:58+0300
2026-10-01T15:06+0300
россия
таджикистан
марат хуснуллин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей с начала 2026 года, к 2030 году планируется увеличить его в 2,5 раза, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В четверг Хуснуллин посетил Таджикистан с рабочим визитом и встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном. Как отметил вице-премьер, Россия и Таджикистан являются стратегическими партнерами и союзниками, а отношения между странами последовательно развиваются. "В том числе отмечаем рост торговли. По итогам первого полугодия 2026 года товарооборот увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. По его словам, партнерские отношения охватывают почти все ключевые направления, в том числе торговлю, промышленность, энергетику, транспорт, строительство, образование и культуру, по которым ведется системная работа. "Идем хорошими темпами по товарообороту. Экспорт вырос более чем на 26%, импорт - на 3,8%. Стоит задача к 2030 году увеличить товарооборот в 2,5 раза",- добавил он.
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россия, таджикистан, марат хуснуллин, эмомали рахмон
РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Марат Хуснуллин, Эмомали Рахмон
14:58 01.10.2026 (обновлено: 15:06 01.10.2026)
 
Товарооборот России и Таджикистана достиг 75 миллиардов рублей

Хуснуллин: товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% и достиг 75 миллиардов рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России и Таджикистана увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей с начала 2026 года, к 2030 году планируется увеличить его в 2,5 раза, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В четверг Хуснуллин посетил Таджикистан с рабочим визитом и встретился с президентом республики Эмомали Рахмоном.
Как отметил вице-премьер, Россия и Таджикистан являются стратегическими партнерами и союзниками, а отношения между странами последовательно развиваются.
"В том числе отмечаем рост торговли. По итогам первого полугодия 2026 года товарооборот увеличился на четверть и достиг 75 миллиардов рублей", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
По его словам, партнерские отношения охватывают почти все ключевые направления, в том числе торговлю, промышленность, энергетику, транспорт, строительство, образование и культуру, по которым ведется системная работа.
"Идем хорошими темпами по товарообороту. Экспорт вырос более чем на 26%, импорт - на 3,8%. Стоит задача к 2030 году увеличить товарооборот в 2,5 раза",- добавил он.
 
РОССИЯТАДЖИКИСТАНМарат ХуснуллинЭмомали Рахмон
 
 
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