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В России будут софинансировать затраты на рекламу отечественных товаров - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В России будут софинансировать затраты на рекламу отечественных товаров
В России будут софинансировать затраты на рекламу отечественных товаров - 01.10.2026, ПРАЙМ
В России будут софинансировать затраты на рекламу отечественных товаров
Не менее трем потребительским непродовольственным товарам российского производства планируется ежегодно обеспечить продвижение на телевидении посредством... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:40+0300
2026-10-01T14:42+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Не менее трем потребительским непродовольственным товарам российского производства планируется ежегодно обеспечить продвижение на телевидении посредством софинансирования из бюджета затрат на рекламу, говорится в паспорте госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". "Задачи структурного элемента: ежегодное обеспечение продвижения не менее трех потребительских непродовольственных товаров российских производителей на телевидении посредством софинансирования затрат на размещение рекламы", - говорится в материалах. Ожидается, что с помощью этого расширится осведомленность потребителей, увеличится потенциальный спрос на продукцию. Кроме того, это создаст условия для роста фактических продаж потребительских непродовольственных товаров российских производителей.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
14:40 01.10.2026 (обновлено: 14:42 01.10.2026)
 
В России будут софинансировать затраты на рекламу отечественных товаров

В России будут софинансировать из бюджета затраты на рекламу на ТВ отечественных товаров

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Не менее трем потребительским непродовольственным товарам российского производства планируется ежегодно обеспечить продвижение на телевидении посредством софинансирования из бюджета затрат на рекламу, говорится в паспорте госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".
"Задачи структурного элемента: ежегодное обеспечение продвижения не менее трех потребительских непродовольственных товаров российских производителей на телевидении посредством софинансирования затрат на размещение рекламы", - говорится в материалах.
Ожидается, что с помощью этого расширится осведомленность потребителей, увеличится потенциальный спрос на продукцию.
Кроме того, это создаст условия для роста фактических продаж потребительских непродовольственных товаров российских производителей.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
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