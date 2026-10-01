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В России будут софинансировать затраты на рекламу отечественных товаров

В России будут софинансировать затраты на рекламу отечественных товаров - 01.10.2026, ПРАЙМ

В России будут софинансировать затраты на рекламу отечественных товаров

Не менее трем потребительским непродовольственным товарам российского производства планируется ежегодно обеспечить продвижение на телевидении посредством... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:40+0300

2026-10-01T14:40+0300

2026-10-01T14:42+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Не менее трем потребительским непродовольственным товарам российского производства планируется ежегодно обеспечить продвижение на телевидении посредством софинансирования из бюджета затрат на рекламу, говорится в паспорте госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". "Задачи структурного элемента: ежегодное обеспечение продвижения не менее трех потребительских непродовольственных товаров российских производителей на телевидении посредством софинансирования затрат на размещение рекламы", - говорится в материалах. Ожидается, что с помощью этого расширится осведомленность потребителей, увеличится потенциальный спрос на продукцию. Кроме того, это создаст условия для роста фактических продаж потребительских непродовольственных товаров российских производителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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