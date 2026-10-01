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Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива

Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива - 01.10.2026, ПРАЙМ

Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизельного топлива. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:46+0300

2026-10-01T00:46+0300

2026-10-01T00:46+0300

мировая экономика

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизельного топлива. "Я думаю над этим", - сказал американский лидер в Белом доме. Трамп ранее заявлял, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США.

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мировая экономика, сша, дональд трамп