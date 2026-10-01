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Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива
Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива - 01.10.2026, ПРАЙМ
Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизельного топлива. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:46+0300
2026-10-01T00:46+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизельного топлива.
"Я думаю над этим", - сказал американский лидер в Белом доме.
Трамп ранее заявлял, что украинский конфликт приводит к повышению цен на дизельное топливо в США.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива
Трамп вновь заявил, что раздумывает над запретом на экспорт дизельного топлива