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Трамп пригрозил разбомбить Иран - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил разбомбить Иран
Трамп пригрозил разбомбить Иран - 01.10.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил разбомбить Иран
Президент США Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто, и заявил, что время принятия решения... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:10+0300
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мировая экономика
сша
иран
тегеран
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто, и заявил, что время принятия решения по исламской республике приближается. Во время пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили Трампа о том, как он планирует заключить сделку с Тегераном, если считает их "безумными и иррациональными партнерами". "Может быть, мы их разбомбим. Мы должны принять это решение. Мы разбомбим их или заключим сделку. Время приближается. Так или иначе, это очень скоро закончится", - ответил американский лидер. Трамп на выходных не стал отвергать возможность возобновления ударов США по Ирану, заявив, что всегда об этом раздумывает. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: США обвинили исламскую республику в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего стороны возобновили обмен ударами.
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мировая экономика, сша, иран, тегеран, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп
11:10 01.10.2026
 
Трамп пригрозил разбомбить Иран

Трамп пообещал разбомбить Иран, если соглашение с Тегераном не будет достигнуто

© AFP / Brendan Smialowski%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил разбомбить Иран, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто, и заявил, что время принятия решения по исламской республике приближается.
Во время пресс-конференции в Белом доме журналисты спросили Трампа о том, как он планирует заключить сделку с Тегераном, если считает их "безумными и иррациональными партнерами".
"Может быть, мы их разбомбим. Мы должны принять это решение. Мы разбомбим их или заключим сделку. Время приближается. Так или иначе, это очень скоро закончится", - ответил американский лидер.
Трамп на выходных не стал отвергать возможность возобновления ударов США по Ирану, заявив, что всегда об этом раздумывает.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум, призванный запустить процесс заключения мирного соглашения. Однако три недели спустя начался новый виток эскалации: США обвинили исламскую республику в обстрелах коммерческих судов в Ормузском проливе, после чего стороны возобновили обмен ударами.
 
Мировая экономикаСШАИРАНТегеранДональд Трамп
 
 
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