https://1prime.ru/20261001/tramp-873870779.html

Alaska LNG не станет чудом для Трампа, пишет Bloomberg

Alaska LNG не станет чудом для Трампа, пишет Bloomberg - 01.10.2026, ПРАЙМ

Alaska LNG не станет чудом для Трампа, пишет Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в проект Alaska LNG по производству сжиженного природного газа на Аляске... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:34+0300

2026-10-01T18:34+0300

2026-10-01T18:34+0300

мировая экономика

аляска

дональд трамп

минторг

bloomberg

сша

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в проект Alaska LNG по производству сжиженного природного газа на Аляске. Однако Сеул оспаривает эту характеристику, а в информационном листе Минторга США говорится, что стороны лишь согласились начать работу "при условии достижения коммерческой разумности", пишет Bloomberg."Я еще не встретила ни одного человека в Японии, который считает этот проект логичным с экономической точки зрения", — заявила руководитель исследований природного газа и водорода в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.Проект предусматривает строительство специализированного газопровода длиной 800 миль и терминала на южном побережье Аляски для продажи 20 миллионов метрических тонн сжиженного газа в год на тихоокеанский рынок. Запасы газа огромны, но остаются нереализованными из-за экономических причин: большинству проектов СПГ не требуется трубопровод такой протяженности. Политический импульс проекту придают указ Трампа, лобби губернатора Аляски и предвыборная борьба в штате.Однако мировой рынок СПГ движется к избытку: к 2030 году ожидается 345 миллионов метрических тонн новых мощностей, что эквивалентно 80 процентам текущего спроса. Одна только Южная Корея не сможет поглотить выпуск Аляски, что эквивалентно примерно 40 процентам текущего спроса страны, который, как ожидается, сократится. Другие азиатские рынки могут присоединиться, но обязательств пока нет. США, став крупнейшим экспортером СПГ, теперь открыто используют энергоресурсы как дипломатический инструмент, что дает покупателям основание не спешить с окончательными сделками.

аляска

сша

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, аляска, дональд трамп, минторг, bloomberg, сша, южная корея