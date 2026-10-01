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Alaska LNG не станет чудом для Трампа, пишет Bloomberg - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Alaska LNG не станет чудом для Трампа, пишет Bloomberg
Alaska LNG не станет чудом для Трампа, пишет Bloomberg - 01.10.2026, ПРАЙМ
Alaska LNG не станет чудом для Трампа, пишет Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в проект Alaska LNG по производству сжиженного природного газа на Аляске... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:34+0300
2026-10-01T18:34+0300
мировая экономика
аляска
дональд трамп
минторг
bloomberg
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в проект Alaska LNG по производству сжиженного природного газа на Аляске. Однако Сеул оспаривает эту характеристику, а в информационном листе Минторга США говорится, что стороны лишь согласились начать работу "при условии достижения коммерческой разумности", пишет Bloomberg.&quot;Я еще не встретила ни одного человека в Японии, который считает этот проект логичным с экономической точки зрения&quot;, — заявила руководитель исследований природного газа и водорода в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.Проект предусматривает строительство специализированного газопровода длиной 800 миль и терминала на южном побережье Аляски для продажи 20 миллионов метрических тонн сжиженного газа в год на тихоокеанский рынок. Запасы газа огромны, но остаются нереализованными из-за экономических причин: большинству проектов СПГ не требуется трубопровод такой протяженности. Политический импульс проекту придают указ Трампа, лобби губернатора Аляски и предвыборная борьба в штате.Однако мировой рынок СПГ движется к избытку: к 2030 году ожидается 345 миллионов метрических тонн новых мощностей, что эквивалентно 80 процентам текущего спроса. Одна только Южная Корея не сможет поглотить выпуск Аляски, что эквивалентно примерно 40 процентам текущего спроса страны, который, как ожидается, сократится. Другие азиатские рынки могут присоединиться, но обязательств пока нет. США, став крупнейшим экспортером СПГ, теперь открыто используют энергоресурсы как дипломатический инструмент, что дает покупателям основание не спешить с окончательными сделками.
аляска
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мировая экономика, аляска, дональд трамп, минторг, bloomberg, сша, южная корея
Мировая экономика, Аляска, Дональд Трамп, Минторг, Bloomberg, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
18:34 01.10.2026
 
Alaska LNG не станет чудом для Трампа, пишет Bloomberg

Bloomberg: Сеул оспаривает заявление Трампа об инвестициях в проект Alaska LNG

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея инвестирует 54 миллиарда долларов в проект Alaska LNG по производству сжиженного природного газа на Аляске. Однако Сеул оспаривает эту характеристику, а в информационном листе Минторга США говорится, что стороны лишь согласились начать работу "при условии достижения коммерческой разумности", пишет Bloomberg.

"Я еще не встретила ни одного человека в Японии, который считает этот проект логичным с экономической точки зрения", — заявила руководитель исследований природного газа и водорода в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета Анн-Софи Корбо.

Проект предусматривает строительство специализированного газопровода длиной 800 миль и терминала на южном побережье Аляски для продажи 20 миллионов метрических тонн сжиженного газа в год на тихоокеанский рынок. Запасы газа огромны, но остаются нереализованными из-за экономических причин: большинству проектов СПГ не требуется трубопровод такой протяженности. Политический импульс проекту придают указ Трампа, лобби губернатора Аляски и предвыборная борьба в штате.
Однако мировой рынок СПГ движется к избытку: к 2030 году ожидается 345 миллионов метрических тонн новых мощностей, что эквивалентно 80 процентам текущего спроса. Одна только Южная Корея не сможет поглотить выпуск Аляски, что эквивалентно примерно 40 процентам текущего спроса страны, который, как ожидается, сократится.
Другие азиатские рынки могут присоединиться, но обязательств пока нет. США, став крупнейшим экспортером СПГ, теперь открыто используют энергоресурсы как дипломатический инструмент, что дает покупателям основание не спешить с окончательными сделками.
 
Мировая экономикаАляскаДональд ТрампМинторгBloombergСШАЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
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