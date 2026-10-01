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На поддержку автопроизводителей заложили более триллиона рублей

На поддержку автопроизводителей заложили более триллиона рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

На поддержку автопроизводителей заложили более триллиона рублей

Отечественным производителям автомобилей в следующем году выделят 1,078 триллиона рублей из бюджета на компенсацию части производственных затрат, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T11:42+0300

2026-10-01T12:50+0300

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промышленность

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Отечественным производителям автомобилей в следующем году выделят 1,078 триллиона рублей из бюджета на компенсацию части производственных затрат, следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. В 2028 году на эти цели предусмотрено 1,356 триллиона рублей, а в 2029 году - 1,766 триллиона. Эта графа расходов бюджета включена в федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения". Всего на этот федеральный проект в 2027 году предусмотрено 1,121 триллиона рублей, еще 1,396 триллиона в 2028 году и 1,822 триллиона - в 2029 году. Также по этому федеральному проекту предусмотрены субсидии производителям газомоторной техники в объеме 3,696 миллиарда рублей в 2027 году, 3,687 миллиарда в 2028 году и 5,676 миллиарда рублей в 2029 году.

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