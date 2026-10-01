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Трутнев рассказал о проекте развития Арктической зоны и ТТК - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Трутнев рассказал о проекте развития Арктической зоны и ТТК
Трутнев рассказал о проекте развития Арктической зоны и ТТК - 01.10.2026, ПРАЙМ
Трутнев рассказал о проекте развития Арктической зоны и ТТК
Более 300 проектов общим объемом 36 триллионов рублей войдут в портфель Комплексного проекта развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:14+0300
2026-10-01T14:18+0300
россия
бизнес
юрий трутнев
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 1 окт - ПРАЙМ. Более 300 проектов общим объемом 36 триллионов рублей войдут в портфель Комплексного проекта развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В четверг в Светлогорске проходит заседание совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов в рамках I Международного форума портовых городов. "Комплексный проект станет основным инструментом реализации стратегии, включит в себя сформированный портфель из более 300 крупнейших проектов общим объемом 36 триллионов рублей", - сказал Трутнев в ходе заседания. В августе на заседании Совета безопасности Российской Федерации была рассмотрена обновленная Стратегия развития Арктической зоны РФ до 2035 с перспективой до 2050 года.
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россия, бизнес, юрий трутнев
РОССИЯ, Бизнес, Юрий Трутнев
14:14 01.10.2026 (обновлено: 14:18 01.10.2026)
 
Трутнев рассказал о проекте развития Арктической зоны и ТТК

Трутнев: проекты на 36 трлн рублей войдут в комплексный проект развития Арктики и ТТК

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 1 окт - ПРАЙМ. Более 300 проектов общим объемом 36 триллионов рублей войдут в портфель Комплексного проекта развития Арктической зоны РФ и Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В четверг в Светлогорске проходит заседание совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов в рамках I Международного форума портовых городов.
"Комплексный проект станет основным инструментом реализации стратегии, включит в себя сформированный портфель из более 300 крупнейших проектов общим объемом 36 триллионов рублей", - сказал Трутнев в ходе заседания.
В августе на заседании Совета безопасности Российской Федерации была рассмотрена обновленная Стратегия развития Арктической зоны РФ до 2035 с перспективой до 2050 года.
 
РОССИЯБизнесЮрий Трутнев
 
 
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