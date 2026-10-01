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ЦБ снизил лимиты по выдаче некоторых видов ссуд закредитованным заемщикам

ЦБ снизил лимиты по выдаче некоторых видов ссуд закредитованным заемщикам - 01.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ снизил лимиты по выдаче некоторых видов ссуд закредитованным заемщикам

Банк России с 1 октября для ограничения рисков в розничном кредитовании снижает лимиты по выдаче некоторых видов ссуд закредитованным заемщикам. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:22+0300

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2026-10-01T00:22+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банк России с 1 октября для ограничения рисков в розничном кредитовании снижает лимиты по выдаче некоторых видов ссуд закредитованным заемщикам. Макропруденциальные лимиты регулируют долю кредитов, которые банки и микрофинансовые организации могут выдавать заемщикам, чья долговая нагрузка по кредитам составляют более 50% и более 80% их доходов. Так, на четвертый квартал 2026 года ужесточили значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребкредитам, под крайне жесткие ограничения попали кредиты сроком более 5 лет - их доля в выдачах должна сократиться в пять раз. Также ЦБ дополнительно снизил лимиты на выдачи банками нецелевых ссуд под залог жилья и авто, а также целевых автокредитам. В то же время регулятор оставил без изменения регулирование выдачи ипотечных кредитов на готовое и строящееся жилье в многоквартирных домах, а также кредитов на ИЖС.

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