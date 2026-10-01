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ЦБ 2 октября выпустит в обращение памятную монету "Судебная система России"

ЦБ 2 октября выпустит в обращение памятную монету "Судебная система России" - 01.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ 2 октября выпустит в обращение памятную монету "Судебная система России"

Банк России 2 октября выпустит в обращение памятную серебряную монету "Судебная система России" номиналом 3 рубля, сообщил регулятор. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:38+0300

2026-10-01T10:38+0300

2026-10-01T10:38+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банк России 2 октября выпустит в обращение памятную серебряную монету "Судебная система России" номиналом 3 рубля, сообщил регулятор. "Банк России 2 октября 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Судебная система России", - говорится в сообщении. Диаметр монеты - 39 миллиметров. На лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России и надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Банк России", номинал монеты "3 рубля" и год выпуска "2026 г". На оборотной стороне расположены рельефные изображения портрета Петра I и весов, а также рельефные надписи: по окружности - "Судебная система России", в центре - "5 ноября 1723 г". Тираж монеты - 6 тысяч штук. "Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений", - уточнил регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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