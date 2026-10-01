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ЦБ ожидает скромных, но положительных цифр по темпам роста ВВП в 2026 году - 01.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает скромных, но положительных цифр по темпам роста ВВП в 2026 году
ЦБ ожидает скромных, но положительных цифр по темпам роста ВВП в 2026 году - 01.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ ожидает скромных, но положительных цифр по темпам роста ВВП в 2026 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Банк России ожидает скромных, но положительных цифр по темпам роста ВВП по итогам 2026 года, сообщил заместитель председателя | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:20+0300
2026-10-01T11:20+0300
финансы
россия
алексей заботкин
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Банк России ожидает скромных, но положительных цифр по темпам роста ВВП по итогам 2026 года, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. "В целом за 2026 год цифры будут скромные, но положительные", – сказал он на Альфа-саммите о динамике ВВП РФ по итогам года. Согласно официальному прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2026 году составит 0-1%.
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финансы, россия, алексей заботкин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Алексей Заботкин, Банк России
11:20 01.10.2026
 
ЦБ ожидает скромных, но положительных цифр по темпам роста ВВП в 2026 году

ЦБ ожидает скромных, но положительных цифр по темпам роста ВВП по итогам 2026 года

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Банк России ожидает скромных, но положительных цифр по темпам роста ВВП по итогам 2026 года, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.
"В целом за 2026 год цифры будут скромные, но положительные", – сказал он на Альфа-саммите о динамике ВВП РФ по итогам года.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, рост ВВП в 2026 году составит 0-1%.
 
ФинансыРОССИЯАлексей ЗаботкинБанк России
 
 
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