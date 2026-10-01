https://1prime.ru/20261001/tsb-873840964.html

В бюджет от прибыли ЦБ в 2027 году заложено 216 миллиардов рублей

В бюджет от прибыли ЦБ в 2027 году заложено 216 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ

В бюджет от прибыли ЦБ в 2027 году заложено 216 миллиардов рублей

Поступление доходов в федеральный бюджет от прибыли Банка России в 2027 году заложено в размере 216 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:38+0300

2026-10-01T11:38+0300

2026-10-01T11:38+0300

финансы

россия

банк россии

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873840964.jpg?1790843938

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступление доходов в федеральный бюджет от прибыли Банка России в 2027 году заложено в размере 216 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Правительство в среду внесло проект бюджета РФ на 2027-2029 годы в Госдуму. Согласно пояснительной записке, в 2028 году поступления от прибыли ЦБ заложены в размере 454,5 миллиарда рублей, на 2029 год - 474,8 миллиарда рублей. При этом, согласно таблице в пояснительной записке, в 2026 году поступлений от прибыли Банка России предусмотрено не было. По итогам 2025 года Банк России получил убыток в объеме 184,8 миллиарда рублей против чистой прибыли в 199,5 миллиарда рублей годом ранее.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии, госдума