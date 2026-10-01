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В бюджет от прибыли ЦБ в 2027 году заложено 216 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
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В бюджет от прибыли ЦБ в 2027 году заложено 216 миллиардов рублей
В бюджет от прибыли ЦБ в 2027 году заложено 216 миллиардов рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
В бюджет от прибыли ЦБ в 2027 году заложено 216 миллиардов рублей
Поступление доходов в федеральный бюджет от прибыли Банка России в 2027 году заложено в размере 216 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:38+0300
2026-10-01T11:38+0300
финансы
россия
банк россии
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступление доходов в федеральный бюджет от прибыли Банка России в 2027 году заложено в размере 216 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета. Правительство в среду внесло проект бюджета РФ на 2027-2029 годы в Госдуму. Согласно пояснительной записке, в 2028 году поступления от прибыли ЦБ заложены в размере 454,5 миллиарда рублей, на 2029 год - 474,8 миллиарда рублей. При этом, согласно таблице в пояснительной записке, в 2026 году поступлений от прибыли Банка России предусмотрено не было. По итогам 2025 года Банк России получил убыток в объеме 184,8 миллиарда рублей против чистой прибыли в 199,5 миллиарда рублей годом ранее.
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финансы, россия, банк россии, госдума
Финансы, РОССИЯ, Банк России, Госдума
11:38 01.10.2026
 
В бюджет от прибыли ЦБ в 2027 году заложено 216 миллиардов рублей

Поступление в бюджет от прибыли ЦБ в 2027 году заложено в размере 216 миллиардов рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Поступление доходов в федеральный бюджет от прибыли Банка России в 2027 году заложено в размере 216 миллиардов рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета.
Правительство в среду внесло проект бюджета РФ на 2027-2029 годы в Госдуму.
Согласно пояснительной записке, в 2028 году поступления от прибыли ЦБ заложены в размере 454,5 миллиарда рублей, на 2029 год - 474,8 миллиарда рублей.
При этом, согласно таблице в пояснительной записке, в 2026 году поступлений от прибыли Банка России предусмотрено не было.
По итогам 2025 года Банк России получил убыток в объеме 184,8 миллиарда рублей против чистой прибыли в 199,5 миллиарда рублей годом ранее.
 
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