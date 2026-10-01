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ЦБ призвал объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики
ЦБ призвал объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики - 01.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ призвал объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики
Банк России призвал компании открыто объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:30+0300
2026-10-01T14:30+0300
2026-10-01T14:39+0300
россия
рынок
финансы
владимир чистюхин
банк россии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банк России призвал компании открыто объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "У многих компаний есть дивидендная политика, но по какой-то причине они вдруг решили, что если у них не очень хорошо идут дела и они не выплачивают дивиденды, то объяснять, почему они это не делают, не обязательно. Это, конечно, плохие сигналы. Инвесторы такие сигналы переваривают очень тяжело", - сказал он, выступая на форуме "Рынок капитала: новые возможности для лидеров региона". "Всего-то-навсего, ну объясни открыто, что случилось так и так, поставлены такие-то задачи, ресурсы нужны на другое, мы в этом году не будем выплачивать дивиденды, вернемся к ним тогда-то тогда-то. Да, это будет не очень приятно, но это будет честная игра. И в этом плане инвестор, конечно, намного лучше будет на это реагировать", - добавил он. По его словам, инвестора на рынке акционерного капитала интересуют долгосрочный рост компании и стабильный дивидендный поток. "Надо помнить одну совершенно простую вещь. Что интересует инвестора? Его интересуют две вещи базово, я говорю в первую очередь про акционерный капитал, его интересует долгосрочный рост компании, увеличение ее фундаментальной стоимости, то есть возможность в будущем продать акции подороже. И второе - стабильный дивидендный поток. Соблюдение этих двух условий значимо начинает увеличивать спрос", - сказал он.
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россия, рынок, финансы, владимир чистюхин, банк россии
РОССИЯ, Рынок, Финансы, Владимир Чистюхин, Банк России
ЦБ призвал объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики
ЦБ призвал компании объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банк России призвал компании открыто объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"У многих компаний есть дивидендная политика, но по какой-то причине они вдруг решили, что если у них не очень хорошо идут дела и они не выплачивают дивиденды, то объяснять, почему они это не делают, не обязательно. Это, конечно, плохие сигналы. Инвесторы такие сигналы переваривают очень тяжело", - сказал он, выступая на форуме "Рынок капитала: новые возможности для лидеров региона".
"Всего-то-навсего, ну объясни открыто, что случилось так и так, поставлены такие-то задачи, ресурсы нужны на другое, мы в этом году не будем выплачивать дивиденды, вернемся к ним тогда-то тогда-то. Да, это будет не очень приятно, но это будет честная игра. И в этом плане инвестор, конечно, намного лучше будет на это реагировать", - добавил он.
По его словам, инвестора на рынке акционерного капитала интересуют долгосрочный рост компании и стабильный дивидендный поток.
"Надо помнить одну совершенно простую вещь. Что интересует инвестора? Его интересуют две вещи базово, я говорю в первую очередь про акционерный капитал, его интересует долгосрочный рост компании, увеличение ее фундаментальной стоимости, то есть возможность в будущем продать акции подороже. И второе - стабильный дивидендный поток. Соблюдение этих двух условий значимо начинает увеличивать спрос", - сказал он.