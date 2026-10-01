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ЦБ призвал объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики

ЦБ призвал объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики - 01.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ призвал объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики

Банк России призвал компании открыто объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:30+0300

2026-10-01T14:39+0300

россия

рынок

финансы

владимир чистюхин

банк россии

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банк России призвал компании открыто объяснять инвесторам причины отступления от дивидендной политики, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "У многих компаний есть дивидендная политика, но по какой-то причине они вдруг решили, что если у них не очень хорошо идут дела и они не выплачивают дивиденды, то объяснять, почему они это не делают, не обязательно. Это, конечно, плохие сигналы. Инвесторы такие сигналы переваривают очень тяжело", - сказал он, выступая на форуме "Рынок капитала: новые возможности для лидеров региона". "Всего-то-навсего, ну объясни открыто, что случилось так и так, поставлены такие-то задачи, ресурсы нужны на другое, мы в этом году не будем выплачивать дивиденды, вернемся к ним тогда-то тогда-то. Да, это будет не очень приятно, но это будет честная игра. И в этом плане инвестор, конечно, намного лучше будет на это реагировать", - добавил он. По его словам, инвестора на рынке акционерного капитала интересуют долгосрочный рост компании и стабильный дивидендный поток. "Надо помнить одну совершенно простую вещь. Что интересует инвестора? Его интересуют две вещи базово, я говорю в первую очередь про акционерный капитал, его интересует долгосрочный рост компании, увеличение ее фундаментальной стоимости, то есть возможность в будущем продать акции подороже. И второе - стабильный дивидендный поток. Соблюдение этих двух условий значимо начинает увеличивать спрос", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, рынок, финансы, владимир чистюхин, банк россии