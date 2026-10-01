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Международные резервы России за неделю снизились на 5,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю снизились на 5,5 миллиарда долларов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России за неделю снизились на 5,5 миллиарда долларов
Международные резервы России с 18 по 25 сентября снизились на 5,5 миллиардов долларов и составили 742,7 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:11+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Международные резервы России с 18 по 25 сентября снизились на 5,5 миллиардов долларов и составили 742,7 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 25 сентября 2026 года составили 742,7 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 5,5 миллиардов долларов США, или на 0,7%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 18 сентября составляли 748,2 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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РОССИЯ, Финансы, США, Банк России, МВФ
Международные резервы России за неделю снизились на 5,5 миллиарда долларов
Международные резервы России с 18 по 25 сентября снизились на 5,5 миллиарда долларов