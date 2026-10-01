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QatarEnergy снизила цены на дешевый бензин

QatarEnergy снизила цены на дешевый бензин - 01.10.2026, ПРАЙМ

QatarEnergy снизила цены на дешевый бензин

Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy продолжает снижать цены на дешевый бензин после почти полугодового роста на фоне ситуации в... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T19:33+0300

2026-10-01T19:33+0300

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катар

оаэ

саудовская аравия

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ДОХА, 1 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy продолжает снижать цены на дешевый бензин после почти полугодового роста на фоне ситуации в Ормузском проливе, цена за Аи-91 в октябре упала на 0,10 риала (0,027 цента), следует из данных компании с февраля, которые проанализировало РИА Новости. QatarEnergy как государственный регулятор цен на топливо в конце каждого месяца устанавливает цены на бензин для всех заправок страны на следующий месяц. "Цена бензина марки 91 Premium в октябре составит 1,95 риала (0,54 цента) за литр", - говорится в сообщении QatarEnergy. В сентябре цена на бензин Аи-91 была 2,00 риала (0,55 цента). Она планомерно повышалась с марта, а начала снижаться в сентябре. При этом цена бензина марки супер Аи-95 остается стабильной с июня, она составит, как и в июне, 2,10 катарского риала (0,57 цента). Также, согласно данным QatarEnergy, цена дизельного топлива не меняется, после повышения в начале марта она остается 2,05 риала (0,56 цента). В феврале дизельное топливо стоило в Катаре 1,9 риала за литр. В то же время цена на бензин в соседних ОАЭ в октябре впервые превысила четыре дирхама за литр, составив 4,21 дирхама за бензин Аи-91 (1,15 доллара) и 4,28 (1,17 доллара) - за Аи-95. Цены на бензин в Саудовской Аравии остаются такими же, как и в сентябре, но они выше, чем в Катаре. Аи-91 стоит 2,18 риала (0,58 доллара), Аи-95 - 2,33 (0,62 доллара) за литр. Конфликт между США и Ираном привел к проблемам с судоходством через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате этого цены на топливо растут в большинстве стран мира.

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катар, оаэ, саудовская аравия, qatarenergy