Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
QatarEnergy снизила цены на дешевый бензин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/tseny-873874925.html
QatarEnergy снизила цены на дешевый бензин
QatarEnergy снизила цены на дешевый бензин - 01.10.2026, ПРАЙМ
QatarEnergy снизила цены на дешевый бензин
Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy продолжает снижать цены на дешевый бензин после почти полугодового роста на фоне ситуации в... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:33+0300
2026-10-01T19:35+0300
катар
оаэ
саудовская аравия
qatarenergy
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873874925.jpg?1790872545
ДОХА, 1 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy продолжает снижать цены на дешевый бензин после почти полугодового роста на фоне ситуации в Ормузском проливе, цена за Аи-91 в октябре упала на 0,10 риала (0,027 цента), следует из данных компании с февраля, которые проанализировало РИА Новости. QatarEnergy как государственный регулятор цен на топливо в конце каждого месяца устанавливает цены на бензин для всех заправок страны на следующий месяц. "Цена бензина марки 91 Premium в октябре составит 1,95 риала (0,54 цента) за литр", - говорится в сообщении QatarEnergy. В сентябре цена на бензин Аи-91 была 2,00 риала (0,55 цента). Она планомерно повышалась с марта, а начала снижаться в сентябре. При этом цена бензина марки супер Аи-95 остается стабильной с июня, она составит, как и в июне, 2,10 катарского риала (0,57 цента). Также, согласно данным QatarEnergy, цена дизельного топлива не меняется, после повышения в начале марта она остается 2,05 риала (0,56 цента). В феврале дизельное топливо стоило в Катаре 1,9 риала за литр. В то же время цена на бензин в соседних ОАЭ в октябре впервые превысила четыре дирхама за литр, составив 4,21 дирхама за бензин Аи-91 (1,15 доллара) и 4,28 (1,17 доллара) - за Аи-95. Цены на бензин в Саудовской Аравии остаются такими же, как и в сентябре, но они выше, чем в Катаре. Аи-91 стоит 2,18 риала (0,58 доллара), Аи-95 - 2,33 (0,62 доллара) за литр. Конфликт между США и Ираном привел к проблемам с судоходством через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате этого цены на топливо растут в большинстве стран мира.
катар
оаэ
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
катар, оаэ, саудовская аравия, qatarenergy
КАТАР, ОАЭ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, QatarEnergy
19:33 01.10.2026 (обновлено: 19:35 01.10.2026)
 
QatarEnergy снизила цены на дешевый бензин

QatarEnergy продолжила снижать цены на дешевый бензин после почти полугодового роста

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДОХА, 1 окт - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy продолжает снижать цены на дешевый бензин после почти полугодового роста на фоне ситуации в Ормузском проливе, цена за Аи-91 в октябре упала на 0,10 риала (0,027 цента), следует из данных компании с февраля, которые проанализировало РИА Новости.
QatarEnergy как государственный регулятор цен на топливо в конце каждого месяца устанавливает цены на бензин для всех заправок страны на следующий месяц.
"Цена бензина марки 91 Premium в октябре составит 1,95 риала (0,54 цента) за литр", - говорится в сообщении QatarEnergy.
В сентябре цена на бензин Аи-91 была 2,00 риала (0,55 цента). Она планомерно повышалась с марта, а начала снижаться в сентябре.
При этом цена бензина марки супер Аи-95 остается стабильной с июня, она составит, как и в июне, 2,10 катарского риала (0,57 цента).
Также, согласно данным QatarEnergy, цена дизельного топлива не меняется, после повышения в начале марта она остается 2,05 риала (0,56 цента). В феврале дизельное топливо стоило в Катаре 1,9 риала за литр.
В то же время цена на бензин в соседних ОАЭ в октябре впервые превысила четыре дирхама за литр, составив 4,21 дирхама за бензин Аи-91 (1,15 доллара) и 4,28 (1,17 доллара) - за Аи-95. Цены на бензин в Саудовской Аравии остаются такими же, как и в сентябре, но они выше, чем в Катаре. Аи-91 стоит 2,18 риала (0,58 доллара), Аи-95 - 2,33 (0,62 доллара) за литр.
Конфликт между США и Ираном привел к проблемам с судоходством через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате этого цены на топливо растут в большинстве стран мира.
 
КАТАРОАЭСАУДОВСКАЯ АРАВИЯQatarEnergy
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала