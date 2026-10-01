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Цивилев принял участие в заседании российско-центральноафриканской комиссии

Цивилев принял участие в заседании российско-центральноафриканской комиссии - 01.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев принял участие в заседании российско-центральноафриканской комиссии

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев принял участие в первом заседании российско-центральноафриканской межправкомиссии (МПК) в ходе рабочего визита в... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:05+0300

2026-10-01T01:05+0300

2026-10-01T01:05+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев принял участие в первом заседании российско-центральноафриканской межправкомиссии (МПК) в ходе рабочего визита в Центральноафриканскую Республику (ЦАР), сообщило Минэнерго РФ. "Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев в ходе рабочего визита в Центральноафриканскую Республику принял участие в первом заседании межправительственной российско-центральноафриканской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК)", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в состав российской делегации вошли более 140 представителей федеральных органов исполнительной власти и деловых кругов. Как уточнили в российском министерстве, в ходе МПК обсуждались перспективные направления двустороннего взаимодействия, а также было принято решение о создании десяти рабочих групп, которые будут обеспечивать оперативную координацию для скорейшей реализации совместных проектов по ключевым сферам сотрудничества. Среди них - геология, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и благополучие человека, финансы и банковское дело, транспорт и инфраструктура, культура и спорт, образование, информационные технологии и телекоммуникации, коммерция и индустрия. "Наша задача - как можно теснее выстраивать контакты между российскими и центральноафриканскими компаниями, совместно формировать программы сотрудничества. Все вопросы, сложности и барьеры, которые будут возникать на пути развития бизнеса, мы вместе с руководителями рабочих групп будем стараться снимать в рабочем порядке, чтобы обеспечить компаниям нормальные условия для совместной работы на благо наших стран", - приводит Минэнерго РФ слова Цивилева. По итогам заседания были подписаны протокол межправкомиссии и пакет документов, направленных на развитие практического сотрудничества. Среди них - дорожная карта сотрудничества между РФ и ЦАР в сфере энергетики на 2026-2028 годы, план совместных действий по координации решений российско-центральноафриканской рабочей группы по сотрудничеству в сфере геологии и недропользовании, а также меморандум о взаимодействии между институтом Африки Российской академии наук и университетом Банги. Кроме того, состоялась передача центральноафриканской стороне тест-систем для выявления вируса Бундибуджио, уточнили в Минэнерго РФ. "Рассчитываем, что успешная работа межправительственной комиссии станет основой для выстраивания прочного фундамента российско-центральноафриканского партнерства. Запуск ее работы открывает новый этап развития сотрудничества, основанного на взаимном уважении и учете интересов двух стран", - подчеркнул Цивилев.

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россия, цар, африка, сергей цивилев