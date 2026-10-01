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Турчин заявил о росте экспортных грузов через российские порты
Турчин заявил о росте экспортных грузов через российские порты - 01.10.2026, ПРАЙМ
Турчин заявил о росте экспортных грузов через российские порты
Более 9 миллионов тонн белорусских экспортных грузов перевезено в январе-июле через российские порты, что почти на 8% превышает показатель аналогичного... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:12+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Более 9 миллионов тонн белорусских экспортных грузов перевезено в январе-июле через российские порты, что почти на 8% превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин.
"Положительную динамику констатируем в транспортной сфере. За 7 месяцев текущего года через российские порты перевезено более 9 миллионов тонн белорусских экспортных грузов. Годовой прирост почти 8%", - сказал Турчин на заседании Совета министров союзного государства в Минске.
В состав российской делегации, участвующей в заседании, вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и министр транспорта Андрей Никитин.
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бизнес, россия, белоруссия, минск, михаил мишустин, алексей оверчук, антон алиханов, совет министров, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Михаил Мишустин, Алексей Оверчук, Антон Алиханов, совет министров, Минпромторг
Турчин заявил о росте экспортных грузов через российские порты
Турчин: в январе-июле через российские порты перевезено более 9 млн тонн экспортных грузов
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Более 9 миллионов тонн белорусских экспортных грузов перевезено в январе-июле через российские порты, что почти на 8% превышает показатель аналогичного прошлогоднего периода, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин.
"Положительную динамику констатируем в транспортной сфере. За 7 месяцев текущего года через российские порты перевезено более 9 миллионов тонн белорусских экспортных грузов. Годовой прирост почти 8%", - сказал Турчин на заседании Совета министров союзного государства в Минске.
В состав российской делегации, участвующей в заседании, вошли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов и министр транспорта Андрей Никитин.