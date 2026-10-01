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Турчин призвал наполнить "товар Союзного государства" реальным содержанием

Турчин призвал наполнить "товар Союзного государства" реальным содержанием - 01.10.2026, ПРАЙМ

Турчин призвал наполнить "товар Союзного государства" реальным содержанием

Необходимо наполнить статус "товар Союзного государства" реальным содержанием, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:11+0300

2026-10-01T18:11+0300

2026-10-01T18:14+0300

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Необходимо наполнить статус "товар Союзного государства" реальным содержанием, заявил премьер Белоруссии Александр Турчин. "Запущен проект "Товар Союзного государства". Первыми в качестве таковых признаны карьерный самосвал "БелАЗ" и автобус МАЗ. Сейчас важно наполнить статус реальным содержанием", - сказал Турчин на заседании союзного Совмина в Минске. По его словам, это может быть обеспечение равного доступа союзной продукции к государственным, муниципальным и корпоративным закупкам в обеих странах, особые условия кредитования и другое. Турчин заявил, что ключевым фактором экономической безопасности Союзного государства является импортозамещение в промышленности. По его словам, сегодня реализовывается 24 совместных импортозамещающих инвестиционных проекта. Премьер рассказал, что белорусский МАЗ и российская группа "Ителма" создали электробус с практически полной локализацией в рамках Союзного государства - только из белорусских и российских комплектующих. Он также рассказал, что "БелАЗ" и "Норильский никель" реализуют перспективный проект по созданию предприятия по производству и капитальному ремонту подземной горной техники. "Он направлен на импортозамещение погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии. Кстати, готовый претендент на статус товара Союзного государства", - сказал Турчин. Он подчеркнул, что подобных проектов должно быть больше, так как расширение кооперации в производственном секторе прямым образом влияет на повышение конкурентоспособности товаров.

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россия, белоруссия, минск, белаз, гмк норильский никель