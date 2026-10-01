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Участники GFSEC согласовали новую программу совместных действий - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Участники GFSEC согласовали новую программу совместных действий
Участники GFSEC согласовали новую программу совместных действий - 01.10.2026, ПРАЙМ
Участники GFSEC согласовали новую программу совместных действий
Участники Глобального форума по избыточным мощностям в сталелитейной отрасли (GFSEC), созданного при содействии Организации экономического сотрудничества и... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:23+0300
2026-10-01T11:23+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Участники Глобального форума по избыточным мощностям в сталелитейной отрасли (GFSEC), созданного при содействии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласовали новую программу совместных действий, констатировав продолжающийся рост мировых производственных мощностей из-за нерыночной политики ряда стран, следует из пресс-релиза на сайте ОЭСР. Министерская встреча GFSEC состоялась накануне в городе в Милуоки, штат Висконсин, США. "Первопричина избыточных мощностей в сталелитейной отрасли - это нерыночная политика и практика, применяемые в ряде стран, не входящих в GFSEC. К ним относятся субсидии и другие меры поддержки, искажающие рыночные механизмы", - говорится в материалах GFSEC. "Создание надежных инструментов для обеспечения соблюдения торговых правил и реализация эффективных мер в сфере торговли... а также усиление координации политики - ключевые факторы в борьбе с негативными последствиями", - добавляется там. В 2026-2028 годах мировой спрос на сталь, по прогнозу форума, вырастет лишь на 34 миллионов тонн, тогда как производственные мощности могут увеличиться на 139 миллионов. И к 2028 году их избыток может достичь 745 миллионов тонн, максимума за десятилетие, увеличившись с 601 миллиона в 2024 году. GFSEC связывает такой дисбаланс в том числе с субсидиями и другими нерыночными мерами поддержки в отдельных странах, не входящих в форум. Особое внимание GFSEC уделил Китаю. По данным форума, уровень субсидий типичной китайской сталелитейной компании относительно ее активов примерно в 15 раз выше, чем у сопоставимой компании в других странах, а с 2019 года уровень такой поддержки почти удвоился. Китайские производители также создают около 70 миллионов тонн новых мощностей за рубежом, преимущественно в Юго-Восточной Азии и Африке. Экспорт стали из Китая в прошлом году достиг рекордного 131 миллиона тонн, увеличившись в два с половиной раза по сравнению с 2020 годом и превысив весь объем производства стали в Евросоюзе за тот же год.
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мировая экономика, китай, сша, африка, оэср, ес
Мировая экономика, КИТАЙ, США, АФРИКА, ОЭСР, ЕС
11:23 01.10.2026
 
Участники GFSEC согласовали новую программу совместных действий

Участники форума по избыточным мощностям в стали согласовали новую программу действий

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Участники Глобального форума по избыточным мощностям в сталелитейной отрасли (GFSEC), созданного при содействии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), согласовали новую программу совместных действий, констатировав продолжающийся рост мировых производственных мощностей из-за нерыночной политики ряда стран, следует из пресс-релиза на сайте ОЭСР.
Министерская встреча GFSEC состоялась накануне в городе в Милуоки, штат Висконсин, США.
"Первопричина избыточных мощностей в сталелитейной отрасли - это нерыночная политика и практика, применяемые в ряде стран, не входящих в GFSEC. К ним относятся субсидии и другие меры поддержки, искажающие рыночные механизмы", - говорится в материалах GFSEC.
"Создание надежных инструментов для обеспечения соблюдения торговых правил и реализация эффективных мер в сфере торговли... а также усиление координации политики - ключевые факторы в борьбе с негативными последствиями", - добавляется там.
В 2026-2028 годах мировой спрос на сталь, по прогнозу форума, вырастет лишь на 34 миллионов тонн, тогда как производственные мощности могут увеличиться на 139 миллионов. И к 2028 году их избыток может достичь 745 миллионов тонн, максимума за десятилетие, увеличившись с 601 миллиона в 2024 году.
GFSEC связывает такой дисбаланс в том числе с субсидиями и другими нерыночными мерами поддержки в отдельных странах, не входящих в форум.
Особое внимание GFSEC уделил Китаю. По данным форума, уровень субсидий типичной китайской сталелитейной компании относительно ее активов примерно в 15 раз выше, чем у сопоставимой компании в других странах, а с 2019 года уровень такой поддержки почти удвоился. Китайские производители также создают около 70 миллионов тонн новых мощностей за рубежом, преимущественно в Юго-Восточной Азии и Африке.
Экспорт стали из Китая в прошлом году достиг рекордного 131 миллиона тонн, увеличившись в два с половиной раза по сравнению с 2020 годом и превысив весь объем производства стали в Евросоюзе за тот же год.
 
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