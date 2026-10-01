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СМИ: средства Украины на ведение войны иссякают в самый неподходящий момент

СМИ: средства Украины на ведение войны иссякают в самый неподходящий момент - 01.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: средства Украины на ведение войны иссякают в самый неподходящий момент

Финансовые резервы Украины, предназначенные на ведение боевых действий, иссякают, пишет газета Politico, отмечая, что это происходит в самый неподходящий для... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:28+0300

2026-10-01T09:28+0300

2026-10-01T09:28+0300

мировая экономика

украина

киев

politico

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Финансовые резервы Украины, предназначенные на ведение боевых действий, иссякают, пишет газета Politico, отмечая, что это происходит в самый неподходящий для Киева момент. "Средства Украины на ведение войны иссякают в самый неподходящий момент", - пишет издание. Ситуацию осложняет надвигающаяся зима и дефицит вооружения, с которым столкнулся Киев. Как отмечает Politico со ссылкой на премьера Украины Сергея Корецкого, отсутствие денег подорвет возможности Украины оказывать сопротивление силам РФ. Издание подчеркивает, что предстоящий год обещает быть еще более напряженным для Украины в плане финансирования. В среду Корецкий заявил, что правительство Украины перешло в режим максимальной экономии. При этом украинский премьер добавил, что этого недостаточно и Украине критически важно получать деньги от международных партнеров. По его словам, западное финансирование напрямую зависит от взятых Украиной на себя обязательств. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

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мировая экономика, украина, киев, politico