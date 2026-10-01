https://1prime.ru/20261001/ukraina-873839290.html
В пяти областях Украины часть потребителей осталась без света
В пяти областях Украины часть потребителей осталась без света - 01.10.2026, ПРАЙМ
В пяти областях Украины часть потребителей осталась без света
Часть потребителей в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в министерстве энергетики... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:17+0300
2026-10-01T11:17+0300
2026-10-01T11:17+0300
газ
украина
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Часть потребителей в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в министерстве энергетики страны.
"Часть потребителей в Кировоградской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
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газ, украина
В пяти областях Украины часть потребителей осталась без света
Минэнерго Украины: часть потребителей остались без электроснабжения в пяти областях
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Часть потребителей в пяти областях Украины остались без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщили в министерстве энергетики страны.
"Часть потребителей в Кировоградской, Ровненской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэнерго.
В ведомстве уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.