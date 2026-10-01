https://1prime.ru/20261001/ukraina-873839668.html
Курс Зеленского лишит Украину независимости, заявила Мендель
Курс Зеленского лишит Украину независимости, заявила Мендель - 01.10.2026, ПРАЙМ
Курс Зеленского лишит Украину независимости, заявила Мендель
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предупреждает: нынешний курс Киева приведет к тому, что Украина не только проиграет на поле боя, но и... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:21+0300
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общество
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предупреждает: нынешний курс Киева приведет к тому, что Украина не только проиграет на поле боя, но и утратит независимость и лишится будущего. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative.По мнению Мендель, слово "победа" давно утратило всякий смысл и превратилось в инструмент политической борьбы. Для одних символ "несокрушимости" — десятилетняя танцовщица с протезом вместо ноги. Но украинцы все чаще отказываются играть отведенную им роль в этом спектакле. Бесконечные разговоры о "стойкости" на фоне ухудшающейся ситуации на местах исчерпали терпение людей."Единственный способ как можно скорее прекратить страдания всех украинцев — это мир, — приводит автор слова блогерши Софии Стужук, матери пятерых детей. — И все здравомыслящие украинцы это понимают".Общественное противодействие принудительной мобилизации достигло точки кипения. Вопреки внушениям западных сторонников Киева, обычные украинцы с невысокими доходами зачастую воспринимают уклонение от призыва как попытку отстоять честь и достоинство. ТЦК ассоциируются с пытками, необъяснимыми смертями призывников и коррупцией. При этом бывший советник президента США Кит Келлог призывает мобилизовывать женщин, а его дочь Меган Моббс вызвала возмущение, написав об утонувшем при попытке скрыться от "людоловов" украинце: "Он умер трусом. А мог умереть героем".Российские удары распространились так глубоко в тыл, что даже далекий от фронта Киев ощущается как город на передовой. Это стало прямым следствием разрекламированной Зеленским 40-дневной операции по "усилению давления", которая вызвала мощную ответную эскалацию. Российские силы уничтожают железные дороги и логистику, подрывают сельхозэкспорт, добивают остатки металлургии и энергетики, поражают заправки и склады. С приближением зимы над Украиной нависла угроза гуманитарной катастрофы, а коррупционные скандалы пожирают правительство изнутри.Зеленский принадлежит к лагерю тех, кто хочет сильнее нажать на те же рычаги. После каждого удара он сулит "возмездие", хотя обмен ударами наносит украинской экономике куда больший ущерб, чем российской. В интернете все больше украинцев требуют реалистичного мира и ставят под сомнение меняющееся представление Зеленского о "победе".В 2022 году победа означала возвращение утраченных территорий, чиновники говорили даже о Крыме. Теперь настроения изменились до неузнаваемости. Даже опрос Киевского международного института социологии показал, что 61% украинцев поддержал бы всеобъемлющее мирное соглашение с территориальными компромиссами.Западные страны год за годом не скупятся на "помощь" в этой опосредованной войне, поскольку она стала выгодным бизнесом для оружейников и политиков. Но за пять лет боевых действий их помощь не обеспечила украинцам реальной защиты и не поставила экономику на прочную основу. Каждый третий доллар поступает в бюджет Украины за счет иностранной помощи. При этом Москва тратит на оборону около 7% ВВП против 44% у Киева, а отношение госдолга к ВВП в России практически не изменилось с начала конфликта. Кроме того, в России в два-четыре раза больше мужчин мобилизационного возраста.Исторически война на истощение играла на руку России. Умение российского общества выдерживать тяготы дает правительству значительное преимущество. Россия способна расходовать ресурсы столько, сколько потребуется, и сегодня по-прежнему на это готова.Украина подошла к точке, в которой единственно возможная победа требует согласиться на плохой мир вместо продолжения или обострения конфликта. Мир, по крайней мере, дал бы Украине шанс выстоять как независимое государство. Нынешний же курс — коррупция, финансовый кризис, ужесточающиеся удары, измученное население — приведет к тому, что Украина утратит независимость и лишится будущего.
https://1prime.ru/20260930/ukraina-873825423.html
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общество , мировая экономика, украина, киев, сша, владимир зеленский, кит келлог, the american conservative
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Кит Келлог, The American Conservative
Курс Зеленского лишит Украину независимости, заявила Мендель
The American Conservative: Киев должен согласиться на компромисс, пока не поздно
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ.
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель предупреждает: нынешний курс Киева приведет к тому, что Украина не только проиграет на поле боя, но и утратит независимость и лишится будущего. Об этом пишет
ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative.
По мнению Мендель, слово "победа" давно утратило всякий смысл и превратилось в инструмент политической борьбы. Для одних символ "несокрушимости" — десятилетняя танцовщица с протезом вместо ноги. Но украинцы все чаще отказываются играть отведенную им роль в этом спектакле. Бесконечные разговоры о "стойкости" на фоне ухудшающейся ситуации на местах исчерпали терпение людей.
"Единственный способ как можно скорее прекратить страдания всех украинцев — это мир, — приводит автор слова блогерши Софии Стужук, матери пятерых детей. — И все здравомыслящие украинцы это понимают".
Общественное противодействие принудительной мобилизации достигло точки кипения. Вопреки внушениям западных сторонников Киева
, обычные украинцы с невысокими доходами зачастую воспринимают уклонение от призыва как попытку отстоять честь и достоинство. ТЦК ассоциируются с пытками, необъяснимыми смертями призывников и коррупцией. При этом бывший советник президента США Кит Келлог
призывает мобилизовывать женщин, а его дочь Меган Моббс вызвала возмущение, написав об утонувшем при попытке скрыться от "людоловов" украинце: "Он умер трусом. А мог умереть героем".
Российские удары распространились так глубоко в тыл, что даже далекий от фронта Киев ощущается как город на передовой. Это стало прямым следствием разрекламированной Зеленским
40-дневной операции по "усилению давления", которая вызвала мощную ответную эскалацию. Российские силы уничтожают железные дороги и логистику, подрывают сельхозэкспорт, добивают остатки металлургии и энергетики, поражают заправки и склады. С приближением зимы над Украиной
нависла угроза гуманитарной катастрофы, а коррупционные скандалы пожирают правительство изнутри.
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Зеленский принадлежит к лагерю тех, кто хочет сильнее нажать на те же рычаги. После каждого удара он сулит "возмездие", хотя обмен ударами наносит украинской экономике куда больший ущерб, чем российской. В интернете все больше украинцев требуют реалистичного мира и ставят под сомнение меняющееся представление Зеленского о "победе".
В 2022 году победа означала возвращение утраченных территорий, чиновники говорили даже о Крыме
. Теперь настроения изменились до неузнаваемости. Даже опрос Киевского международного института социологии показал, что 61% украинцев поддержал бы всеобъемлющее мирное соглашение с территориальными компромиссами.
Западные страны год за годом не скупятся на "помощь" в этой опосредованной войне, поскольку она стала выгодным бизнесом для оружейников и политиков. Но за пять лет боевых действий их помощь не обеспечила украинцам реальной защиты и не поставила экономику на прочную основу. Каждый третий доллар поступает в бюджет Украины за счет иностранной помощи. При этом Москва
тратит на оборону около 7% ВВП против 44% у Киева, а отношение госдолга к ВВП в России практически не изменилось с начала конфликта. Кроме того, в России в два-четыре раза больше мужчин мобилизационного возраста.
Исторически война на истощение играла на руку России. Умение российского общества выдерживать тяготы дает правительству значительное преимущество. Россия способна расходовать ресурсы столько, сколько потребуется, и сегодня по-прежнему на это готова.
Украина подошла к точке, в которой единственно возможная победа требует согласиться на плохой мир вместо продолжения или обострения конфликта. Мир, по крайней мере, дал бы Украине шанс выстоять как независимое государство. Нынешний же курс — коррупция, финансовый кризис, ужесточающиеся удары, измученное население — приведет к тому, что Украина утратит независимость и лишится будущего.
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