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Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала правления Зеленского - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала правления Зеленского
Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала правления Зеленского - 01.10.2026, ПРАЙМ
Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала правления Зеленского
Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:31+0300
2026-10-01T11:31+0300
мировая экономика
украина
запад
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. "По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина. По информации министерства финансов Украины, на конец мая 2019 года, то есть на фоне инаугурации Зеленского, внешний и внутренний долг страны составляли 2106,49 миллиарда гривен. Таким образом, из последнего отчета минфина Украины следует, что к августу 2026 года долг вырос в 4,5 раза. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10146 миллиарда гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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мировая экономика, украина, запад, владимир зеленский, сергей марченко
Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Сергей Марченко
11:31 01.10.2026
 
Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала правления Зеленского

Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Зеленский пришел к власти

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
"По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина.
По информации министерства финансов Украины, на конец мая 2019 года, то есть на фоне инаугурации Зеленского, внешний и внутренний долг страны составляли 2106,49 миллиарда гривен. Таким образом, из последнего отчета минфина Украины следует, что к августу 2026 года долг вырос в 4,5 раза.
Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета.
По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10146 миллиарда гривен, или 226 миллиардов долларов.
Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
Мировая экономикаУКРАИНАЗАПАДВладимир ЗеленскийСергей Марченко
 
 
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