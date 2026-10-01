https://1prime.ru/20261001/ukraina-873840366.html

Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала правления Зеленского

Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала правления Зеленского - 01.10.2026, ПРАЙМ

Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала правления Зеленского

Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, следует из... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:31+0300

2026-10-01T11:31+0300

2026-10-01T11:31+0300

мировая экономика

украина

запад

владимир зеленский

сергей марченко

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2adc0624504edd3d0daa9c2e6c7a3d7f.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости. "По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина. По информации министерства финансов Украины, на конец мая 2019 года, то есть на фоне инаугурации Зеленского, внешний и внутренний долг страны составляли 2106,49 миллиарда гривен. Таким образом, из последнего отчета минфина Украины следует, что к августу 2026 года долг вырос в 4,5 раза. Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета. По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10146 миллиарда гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, запад, владимир зеленский, сергей марченко