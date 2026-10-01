Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с начала правления Зеленского
Госдолг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Зеленский пришел к власти
© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Государственный внешний и внутренний долг Украины вырос в 4,5 раза с конца мая 2019 года, когда Владимир Зеленский пришел к власти на Украине, следует из статистических данных, которые изучило РИА Новости.
"По состоянию на 31 августа 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9602,89 миллиарда гривен, или 215,55 миллиарда долларов", - написано в информационной справке украинского минфина.
По информации министерства финансов Украины, на конец мая 2019 года, то есть на фоне инаугурации Зеленского, внешний и внутренний долг страны составляли 2106,49 миллиарда гривен. Таким образом, из последнего отчета минфина Украины следует, что к августу 2026 года долг вырос в 4,5 раза.
Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил 10 сентября, что на Украине могут начаться задержки социальных выплат из-за дефицита бюджета.
По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10146 миллиарда гривен, или 226 миллиардов долларов.
Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Премьер Украины Сергей Корецкий сообщил, что страна в следующем году планирует потратить на нужды армии почти 44% ВВП, что составляет 109 миллиардов долларов.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.