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Украина повредила более 100 грузовых судов, заявил Путин
Украина повредила более 100 грузовых судов, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Украина повредила более 100 грузовых судов, заявил Путин
Киев наносил удары по перевозящим мирные грузы судам в Черном море, повредив свыше 100 судов, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T19:56+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Киев наносил удары по перевозящим мирные грузы судам в Черном море, повредив свыше 100 судов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозят, перевозили наши мирные грузы... В первые десять дней выбили у нас 40 кораблей. А потом, за всю эту историю, повредили свыше 100. Ну что же, мы начали отвечать", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, мировая экономика, черное море, владимир путин, валдай, украина
РОССИЯ, Мировая экономика, Черное море, Владимир Путин, Валдай, УКРАИНА
Украина повредила более 100 грузовых судов, заявил Путин
Путин: Украина наносила удары по перевозящим мирные грузы судам и повредил свыше 100 судов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Киев наносил удары по перевозящим мирные грузы судам в Черном море, повредив свыше 100 судов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Киевские власти начали наносить удары по нашим танкерам, по другим кораблям, которые перевозят, перевозили наши мирные грузы... В первые десять дней выбили у нас 40 кораблей. А потом, за всю эту историю, повредили свыше 100. Ну что же, мы начали отвечать", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.