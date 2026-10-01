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Россия была готова возобновить переговоры по Украине, заявил Путин
Россия была готова возобновить переговоры по Украине, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия была готова возобновить переговоры по Украине, заявил Путин
Россия была готова возобновить переговоры по Украине хоть 21 сентября, но затем Киев предпринял попытку ударов в период выборов в РФ, заявил президент России... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:46+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия была готова возобновить переговоры по Украине хоть 21 сентября, но затем Киев предпринял попытку ударов в период выборов в РФ, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что Украина предлагала России вновь возобновить переговоры, после того как украинская сторона сама приостановила переговорный процесс. Путин подчеркнул, что Россия была готова к их возобновлению, но после проведения выборов в Госдуму РФ. "Мы хоть двадцать первого (сентября - ред.) готовы начать переговорный процесс. И что сделали? Сами выборы не проводят и нам попытались сорвать. С девятнадцатого на двадцатое сентября предприняли попытку прорвать ПВО Москвы, свыше 1600 беспилотников запустили по Москве. Не переставая, били по избирательным участкам в других регионах Российской Федерации", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что Россия готова начать переговоры по урегулированию на Украине и завершить их как можно быстрее, но на приемлемых условиях.Не мы приостановили переговорный процесс, с той стороны, с украинской стороны это сделали", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, украина, владимир путин, валдай
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Валдай
Россия была готова возобновить переговоры по Украине, заявил Путин
Путин: Россия была готова возобновить переговоры по Украине уже 21 сентября
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия была готова возобновить переговоры по Украине хоть 21 сентября, но затем Киев предпринял попытку ударов в период выборов в РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что Украина предлагала России вновь возобновить переговоры, после того как украинская сторона сама приостановила переговорный процесс. Путин подчеркнул, что Россия была готова к их возобновлению, но после проведения выборов в Госдуму РФ.
"Мы хоть двадцать первого (сентября - ред.) готовы начать переговорный процесс. И что сделали? Сами выборы не проводят и нам попытались сорвать. С девятнадцатого на двадцатое сентября предприняли попытку прорвать ПВО Москвы, свыше 1600 беспилотников запустили по Москве. Не переставая, били по избирательным участкам в других регионах Российской Федерации", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что Россия готова начать переговоры по урегулированию на Украине и завершить их как можно быстрее, но на приемлемых условиях.
Не мы приостановили переговорный процесс, с той стороны, с украинской стороны это сделали", - добавил Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.