https://1prime.ru/20261001/ukraina-873882797.html

Россия была готова возобновить переговоры по Украине, заявил Путин

Россия была готова возобновить переговоры по Украине, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Россия была готова возобновить переговоры по Украине, заявил Путин

Россия была готова возобновить переговоры по Украине хоть 21 сентября, но затем Киев предпринял попытку ударов в период выборов в РФ, заявил президент России... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T21:46+0300

2026-10-01T21:46+0300

2026-10-01T21:55+0300

россия

украина

владимир путин

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/0a/01/873882667_0:244:3005:1934_1920x0_80_0_0_d25e0a11d2df7737daa8ce8a06ef96b4.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Россия была готова возобновить переговоры по Украине хоть 21 сентября, но затем Киев предпринял попытку ударов в период выборов в РФ, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что Украина предлагала России вновь возобновить переговоры, после того как украинская сторона сама приостановила переговорный процесс. Путин подчеркнул, что Россия была готова к их возобновлению, но после проведения выборов в Госдуму РФ. "Мы хоть двадцать первого (сентября - ред.) готовы начать переговорный процесс. И что сделали? Сами выборы не проводят и нам попытались сорвать. С девятнадцатого на двадцатое сентября предприняли попытку прорвать ПВО Москвы, свыше 1600 беспилотников запустили по Москве. Не переставая, били по избирательным участкам в других регионах Российской Федерации", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что Россия готова начать переговоры по урегулированию на Украине и завершить их как можно быстрее, но на приемлемых условиях.Не мы приостановили переговорный процесс, с той стороны, с украинской стороны это сделали", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир путин, валдай