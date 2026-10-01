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России нужны условия для длительного мира на Украине, заявил Путин

России нужны условия для длительного мира на Украине, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ

России нужны условия для длительного мира на Украине, заявил Путин

России нужны гарантии безопасности и условия для длительного мира на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T22:36+0300

2026-10-01T22:36+0300

2026-10-01T22:36+0300

россия

мировая экономика

украина

владимир путин

валдай

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. России нужны гарантии безопасности и условия для длительного мира на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу. Нам нужны гарантии безопасности не только для той стороны, с чем мы согласны", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". "Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, тогда лучше прекратить эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон", - сказал президент. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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россия, мировая экономика, украина, владимир путин, валдай