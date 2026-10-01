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При приземлении двух самолетов под Ульяновском никто не пострадал
При приземлении двух самолетов под Ульяновском никто не пострадал - 01.10.2026, ПРАЙМ
При приземлении двух самолетов под Ульяновском никто не пострадал
При приземлении двух легкомоторных самолетов на дорогу под Ульяновском никто не пострадал, рассказали РИА Новости в центральном межрегиональном управлении на... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:35+0300
2026-10-01T12:35+0300
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ПЕРМЬ, 1 окт - ПРАЙМ. При приземлении двух легкомоторных самолетов на дорогу под Ульяновском никто не пострадал, рассказали РИА Новости в центральном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что два учебных легкомоторных самолета приземлились на автодороге в Ульяновской области.
"Пострадавших и ущерба нет", - рассказали в ведомстве.
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При приземлении двух самолетов под Ульяновском никто не пострадал
СК: при приземлении двух легкомоторных самолетов под Ульяновском никто не пострадал
ПЕРМЬ, 1 окт - ПРАЙМ. При приземлении двух легкомоторных самолетов на дорогу под Ульяновском никто не пострадал, рассказали РИА Новости в центральном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что два учебных легкомоторных самолета приземлились на автодороге в Ульяновской области.
"Пострадавших и ущерба нет", - рассказали в ведомстве.