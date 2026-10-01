https://1prime.ru/20261001/uljanovsk-873846084.html

При приземлении двух самолетов под Ульяновском никто не пострадал

При приземлении двух самолетов под Ульяновском никто не пострадал - 01.10.2026, ПРАЙМ

При приземлении двух самолетов под Ульяновском никто не пострадал

При приземлении двух легкомоторных самолетов на дорогу под Ульяновском никто не пострадал, рассказали РИА Новости в центральном межрегиональном управлении на... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:35+0300

2026-10-01T12:35+0300

2026-10-01T12:35+0300

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ПЕРМЬ, 1 окт - ПРАЙМ. При приземлении двух легкомоторных самолетов на дорогу под Ульяновском никто не пострадал, рассказали РИА Новости в центральном межрегиональном управлении на транспорте СК РФ. Ранее в правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что два учебных легкомоторных самолета приземлились на автодороге в Ульяновской области. "Пострадавших и ущерба нет", - рассказали в ведомстве.

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