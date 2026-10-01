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Унификация прогрессивной шкалы НДФЛ принесет дополнительные доходы - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Унификация прогрессивной шкалы НДФЛ принесет дополнительные доходы
Унификация прогрессивной шкалы НДФЛ принесет дополнительные доходы - 01.10.2026, ПРАЙМ
Унификация прогрессивной шкалы НДФЛ принесет дополнительные доходы
Унификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ принесет бюджету РФ дополнительные доходы в объеме 810,047 миллиарда рублей в 2027 году, 203,334 миллиарда и 381,643... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:36+0300
2026-10-01T12:36+0300
россия
финансы
минфин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Унификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ принесет бюджету РФ дополнительные доходы в объеме 810,047 миллиарда рублей в 2027 году, 203,334 миллиарда и 381,643 миллиарда рублей в 2028 и 2029 годах, следует из материалов к проекту федерального бюджета России на следующую трехлетку. Минфин заложил в расчеты бюджета предложенные им налоговые изменения, согласно которым все пассивные доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения - будут облагаться по общей прогрессивной шкале со ставками от 13% до 22%. Прогрессивная шкала НДФЛ сейчас действует для большинства видов доходов физлиц. Доход до 2,4 миллиона рублей в год облагается по базовой ставке 13%, от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей - по ставке 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов рублей - 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей - 20%, а доход свыше 50 миллионов рублей в год облагается по ставке 22%. При этом для пассивных доходов сейчас действует только двухступенчатая шкала: 13% для дохода в пределах 2,4 миллиона рублей в год и 15% - на доход сверх этой величины. По оценке Минфина, предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы. При этом поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО.
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россия, финансы, минфин
РОССИЯ, Финансы, Минфин
12:36 01.10.2026
 
Унификация прогрессивной шкалы НДФЛ принесет дополнительные доходы

Унификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ принесет бюджету дополнительные доходы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Унификация прогрессивной шкалы ставок НДФЛ принесет бюджету РФ дополнительные доходы в объеме 810,047 миллиарда рублей в 2027 году, 203,334 миллиарда и 381,643 миллиарда рублей в 2028 и 2029 годах, следует из материалов к проекту федерального бюджета России на следующую трехлетку.
Минфин заложил в расчеты бюджета предложенные им налоговые изменения, согласно которым все пассивные доходы – по дивидендам и от другого долевого участия, по процентам от вкладов, по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и реализации долей участия, по договорам страхования и дарения - будут облагаться по общей прогрессивной шкале со ставками от 13% до 22%.
Прогрессивная шкала НДФЛ сейчас действует для большинства видов доходов физлиц. Доход до 2,4 миллиона рублей в год облагается по базовой ставке 13%, от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей - по ставке 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов рублей - 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей - 20%, а доход свыше 50 миллионов рублей в год облагается по ставке 22%.
При этом для пассивных доходов сейчас действует только двухступенчатая шкала: 13% для дохода в пределах 2,4 миллиона рублей в год и 15% - на доход сверх этой величины.
По оценке Минфина, предлагаемая унификация коснется не более 6% населения, которые имеют налогооблагаемые доходы.
При этом поправки не коснутся действующей преференции для малых вкладов – необлагаемого налогами порога до 1 млн рублей. Изменения также не распространяется на доходы участников СВО.
 
РОССИЯФинансыМинфин
 
 
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