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Уровень геологической изученности территории России достигнет 70,4%

Уровень геологической изученности территории России достигнет 70,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Уровень геологической изученности территории России достигнет 70,4%

Уровень региональной геологической изученности территории России, ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики в 2027 году достигнет 70,4% после 69,8% в... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:03+0300

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2026-10-01T13:31+0300

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арктика

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Уровень региональной геологической изученности территории России, ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики в 2027 году достигнет 70,4% после 69,8% в 2026 году, сообщается в паспорте госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Согласно представленной таблице, в 2028 году ожидается увеличение показателя до 70,8%, а в 2029 году - до 71,1%. Правительство России планирует направить на финансирование госпрограммы 76,1 миллиарда рублей в 2027 году, 85,3 миллиарда - в 2028 году, 84,3 миллиарда рублей - в 2029 году.

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россия, арктика, антарктика