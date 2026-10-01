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Уровень геологической изученности территории России достигнет 70,4%
Уровень геологической изученности территории России достигнет 70,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Уровень геологической изученности территории России достигнет 70,4%
Уровень региональной геологической изученности территории России, ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики в 2027 году достигнет 70,4% после 69,8% в... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:03+0300
2026-10-01T13:03+0300
2026-10-01T13:31+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Уровень региональной геологической изученности территории России, ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики в 2027 году достигнет 70,4% после 69,8% в 2026 году, сообщается в паспорте госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов". Согласно представленной таблице, в 2028 году ожидается увеличение показателя до 70,8%, а в 2029 году - до 71,1%. Правительство России планирует направить на финансирование госпрограммы 76,1 миллиарда рублей в 2027 году, 85,3 миллиарда - в 2028 году, 84,3 миллиарда рублей - в 2029 году.
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россия, арктика, антарктика
РОССИЯ, АРКТИКА, Антарктика
Уровень геологической изученности территории России достигнет 70,4%
Уровень региональной геологической изученности России в 2027 году достигнет 70,4%
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Уровень региональной геологической изученности территории России, ее континентального шельфа, Арктики и Антарктики в 2027 году достигнет 70,4% после 69,8% в 2026 году, сообщается в паспорте госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов".
Согласно представленной таблице, в 2028 году ожидается увеличение показателя до 70,8%, а в 2029 году - до 71,1%.
Правительство России планирует направить на финансирование госпрограммы 76,1 миллиарда рублей в 2027 году, 85,3 миллиарда - в 2028 году, 84,3 миллиарда рублей - в 2029 году.