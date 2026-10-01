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Utair возобновила полеты в Дубай из Москвы - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Utair возобновила полеты в Дубай из Москвы
Utair возобновила полеты в Дубай из Москвы - 01.10.2026, ПРАЙМ
Utair возобновила полеты в Дубай из Москвы
Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") продолжает восстанавливать авиасообщение с ОАЭ, с 1 октября были возобновлены полеты в Дубай из Москвы, сообщил перевозчик. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:41+0300
2026-10-01T15:42+0300
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ютэйр
utair
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") продолжает восстанавливать авиасообщение с ОАЭ, с 1 октября были возобновлены полеты в Дубай из Москвы, сообщил перевозчик. В сентябре авиакомпания запустила полеты в Дубай из Грозного. "С 1 октября мы возобновили полеты в Дубай (аэропорт "Аль-Мактум") из Москвы. Более 230 пассажиров уже отправились в крупнейший город ОАЭ первым рейсом Utair в этом сезоне", - говорится в сообщении. Рейсы в Дубай будут выполняться ежедневно, вылет из Москвы запланирован на раннее утро. Время в пути — 6 часов 20 минут. Кроме того, Utair со 2 октября запустит рейсы в Дубай из Тюмени, а с 3 октября — из Сургута.
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бизнес, туризм, россия, дубай, москва, оаэ, ютэйр, utair
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Дубай, МОСКВА, ОАЭ, ЮТэйр, Utair
15:41 01.10.2026 (обновлено: 15:42 01.10.2026)
 
Utair возобновила полеты в Дубай из Москвы

Авиакомпания Utair с 1 октября возобновила полеты в Дубай из Москвы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("ЮТэйр") продолжает восстанавливать авиасообщение с ОАЭ, с 1 октября были возобновлены полеты в Дубай из Москвы, сообщил перевозчик.
В сентябре авиакомпания запустила полеты в Дубай из Грозного.
"С 1 октября мы возобновили полеты в Дубай (аэропорт "Аль-Мактум") из Москвы. Более 230 пассажиров уже отправились в крупнейший город ОАЭ первым рейсом Utair в этом сезоне", - говорится в сообщении.
Рейсы в Дубай будут выполняться ежедневно, вылет из Москвы запланирован на раннее утро. Время в пути — 6 часов 20 минут.
Кроме того, Utair со 2 октября запустит рейсы в Дубай из Тюмени, а с 3 октября — из Сургута.
 
БизнесТуризмРОССИЯДубайМОСКВАОАЭЮТэйрUtair
 
 
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