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Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч российских туристов в 2026 году

Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч российских туристов в 2026 году - 01.10.2026, ПРАЙМ

Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч российских туристов в 2026 году

Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч туристов из России по итогам 2026 года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:43+0300

2026-10-01T09:43+0300

2026-10-01T09:43+0300

туризм

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч туристов из России по итогам 2026 года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "Малайзию в первом полугодии 2026 года посетили 70 тысяч российских туристов, что примерно на 7% больше, чем годом ранее. Власти страны рассчитывают на 180 тысяч российских туристов по итогам года", - сказала заместитель директора офиса по туризму Малайзии в России Кресентия Садатал, которую цитирует РСТ. Она отметила, что по итогам 2025 года страну посетили порядка 139 тысяч российских путешественников. Таким образом, власти Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России в этом году на 29,5%. В свою очередь российские туроператоры отметили, что спрос туристов на отдых в Малайзии продолжает расти, несмотря на отсутствие прямых рейсов. "Чаще всего туристы запрашивают комбинированные программы по стране или сочетают поездку с соседними государствами", - поделились в РСТ. Как сообщил руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин, летом рост был "поистине взрывным" – туроператор зафиксировал увеличение продаж на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом в компании "Пакс" спрос на туры в Малайзию вырос на 20–25% в годовом выражении. Однако коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов полагает, что пока не появится прямое авиасообщение между странами, направление не будет массовым.

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туризм, бизнес, малайзия, российский союз туриндустрии, рст, tez tour