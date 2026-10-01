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Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч российских туристов в 2026 году
Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч российских туристов в 2026 году - 01.10.2026, ПРАЙМ
Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч российских туристов в 2026 году
Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч туристов из России по итогам 2026 года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:43+0300
2026-10-01T09:43+0300
2026-10-01T09:43+0300
туризм
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российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч туристов из России по итогам 2026 года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Малайзию в первом полугодии 2026 года посетили 70 тысяч российских туристов, что примерно на 7% больше, чем годом ранее. Власти страны рассчитывают на 180 тысяч российских туристов по итогам года", - сказала заместитель директора офиса по туризму Малайзии в России Кресентия Садатал, которую цитирует РСТ.
Она отметила, что по итогам 2025 года страну посетили порядка 139 тысяч российских путешественников. Таким образом, власти Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России в этом году на 29,5%.
В свою очередь российские туроператоры отметили, что спрос туристов на отдых в Малайзии продолжает расти, несмотря на отсутствие прямых рейсов. "Чаще всего туристы запрашивают комбинированные программы по стране или сочетают поездку с соседними государствами", - поделились в РСТ.
Как сообщил руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин, летом рост был "поистине взрывным" – туроператор зафиксировал увеличение продаж на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом в компании "Пакс" спрос на туры в Малайзию вырос на 20–25% в годовом выражении. Однако коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов полагает, что пока не появится прямое авиасообщение между странами, направление не будет массовым.
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туризм, бизнес, малайзия, российский союз туриндустрии, рст, tez tour
Туризм, Бизнес, МАЛАЙЗИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ, Tez Tour
Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч российских туристов в 2026 году
РСТ: власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч российских туристов по итогам года
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Малайзии рассчитывают на 180 тысяч туристов из России по итогам 2026 года, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
"Малайзию в первом полугодии 2026 года посетили 70 тысяч российских туристов, что примерно на 7% больше, чем годом ранее. Власти страны рассчитывают на 180 тысяч российских туристов по итогам года", - сказала заместитель директора офиса по туризму Малайзии в России Кресентия Садатал, которую цитирует РСТ.
Она отметила, что по итогам 2025 года страну посетили порядка 139 тысяч российских путешественников. Таким образом, власти Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России в этом году на 29,5%.
В свою очередь российские туроператоры отметили, что спрос туристов на отдых в Малайзии продолжает расти, несмотря на отсутствие прямых рейсов. "Чаще всего туристы запрашивают комбинированные программы по стране или сочетают поездку с соседними государствами", - поделились в РСТ.
Как сообщил руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин, летом рост был "поистине взрывным" – туроператор зафиксировал увеличение продаж на 160% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом в компании "Пакс" спрос на туры в Малайзию вырос на 20–25% в годовом выражении. Однако коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов полагает, что пока не появится прямое авиасообщение между странами, направление не будет массовым.