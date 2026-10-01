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Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан контракт на газ

Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан контракт на газ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан контракт на газ

Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан долгосрочный контракт на закупку сжиженного газа ради интересов других стран, считает председатель... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T17:00+0300

2026-10-01T17:00+0300

2026-10-01T17:00+0300

газ

мировая экономика

молдавия

кишинев

сша

газпром

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КИШИНЕВ, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан долгосрочный контракт на закупку сжиженного газа ради интересов других стран, считает председатель оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман. В четверг премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что Кишинев рассматривает возможность закупки сжиженного газа у США, хотя Вашингтон требует заключения контракта на 20 лет. "Это не целесообразно, не оправдано ни с экономической точки зрения, ни с политической. Люди уже не справляются с той финансовой нагрузкой, которая является следствием некомпетентности политического подчинения представителей власти интересам других стран. Получается, что эта власть готова засунуть людям руку в карман аж на 20 лет вперед", - заявила РИА Новости Караман. По ее словам, ежегодно в стране увеличивается количество людей, которые оказываются на грани нищеты. Караман полагает, что этого можно было бы избежать, если бы Молдавия искала не врагов, а "пути взаимовыгодного взаимоотношения со всеми странами", с которыми республику связывает, как минимум, общая история. "Только досрочные выборы, скорая смена власти может изменить ситуацию в лучшую сторону", - подчеркнула политик. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения. Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.

молдавия

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газ, мировая экономика, молдавия, кишинев, сша, газпром