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Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан контракт на газ
Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан контракт на газ - 01.10.2026, ПРАЙМ
Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан контракт на газ
Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан долгосрочный контракт на закупку сжиженного газа ради интересов других стран, считает председатель... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T17:00+0300
2026-10-01T17:00+0300
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КИШИНЕВ, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан долгосрочный контракт на закупку сжиженного газа ради интересов других стран, считает председатель оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
В четверг премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что Кишинев рассматривает возможность закупки сжиженного газа у США, хотя Вашингтон требует заключения контракта на 20 лет.
"Это не целесообразно, не оправдано ни с экономической точки зрения, ни с политической. Люди уже не справляются с той финансовой нагрузкой, которая является следствием некомпетентности политического подчинения представителей власти интересам других стран. Получается, что эта власть готова засунуть людям руку в карман аж на 20 лет вперед", - заявила РИА Новости Караман.
По ее словам, ежегодно в стране увеличивается количество людей, которые оказываются на грани нищеты. Караман полагает, что этого можно было бы избежать, если бы Молдавия искала не врагов, а "пути взаимовыгодного взаимоотношения со всеми странами", с которыми республику связывает, как минимум, общая история.
"Только досрочные выборы, скорая смена власти может изменить ситуацию в лучшую сторону", - подчеркнула политик.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.
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газ, мировая экономика, молдавия, кишинев, сша, газпром
Газ, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, США, Газпром
Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан контракт на газ
Партия коммунистов: власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан контракт
КИШИНЕВ, 1 окт - ПРАЙМ. Власти Молдавии могут подписать невыгодный для граждан долгосрочный контракт на закупку сжиженного газа ради интересов других стран, считает председатель оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман.
В четверг премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил, что Кишинев рассматривает возможность закупки сжиженного газа у США, хотя Вашингтон требует заключения контракта на 20 лет.
"Это не целесообразно, не оправдано ни с экономической точки зрения, ни с политической. Люди уже не справляются с той финансовой нагрузкой, которая является следствием некомпетентности политического подчинения представителей власти интересам других стран. Получается, что эта власть готова засунуть людям руку в карман аж на 20 лет вперед", - заявила РИА Новости Караман.
По ее словам, ежегодно в стране увеличивается количество людей, которые оказываются на грани нищеты. Караман полагает, что этого можно было бы избежать, если бы Молдавия искала не врагов, а "пути взаимовыгодного взаимоотношения со всеми странами", с которыми республику связывает, как минимум, общая история.
"Только досрочные выборы, скорая смена власти может изменить ситуацию в лучшую сторону", - подчеркнула политик.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Парламент Молдавии 22 сентября ввел режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии на 60 дней.