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Заботкин: влияние искусственного интеллекта на экономику положительное
Заботкин: влияние искусственного интеллекта на экономику положительное - 01.10.2026, ПРАЙМ
Заботкин: влияние искусственного интеллекта на экономику положительное
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Влияние искусственного интеллекта на экономику положительное, но "вычленить" этот эффект нельзя, считает заместитель... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:29+0300
2026-10-01T12:29+0300
2026-10-01T12:29+0300
финансы
россия
банки
алексей заботкин
банк россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Влияние искусственного интеллекта на экономику положительное, но "вычленить" этот эффект нельзя, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Я думаю, что знак влияния положительный все-таки", - сказал он, выступая на "Альфа-Саммите", отвечая на вопрос о влиянии искусственного интеллекта на экономику.
Однако он уточнил, что "вычленить этот эффект" нельзя сейчас и не будет возможно в будущем.
Он также отметил, что технологическое лидерство - это амбициозная задача. "Я рискну сказать, что из всей повестки, связанной с отраслевой экономической политикой, технологическое лидерство - это самая сложная задача", - добавил он.
По его словам, главная проблема состоит в том, что в мире все более ярко проявляются барьеры на обмен технологиями между странами.
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финансы, россия, банки, алексей заботкин, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, Алексей Заботкин, Банк России
Заботкин: влияние искусственного интеллекта на экономику положительное
Зампред ЦБ Заботкин: влияние искусственного интеллекта на экономику положительное
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Влияние искусственного интеллекта на экономику положительное, но "вычленить" этот эффект нельзя, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Я думаю, что знак влияния положительный все-таки", - сказал он, выступая на "Альфа-Саммите", отвечая на вопрос о влиянии искусственного интеллекта на экономику.
Однако он уточнил, что "вычленить этот эффект" нельзя сейчас и не будет возможно в будущем.
Он также отметил, что технологическое лидерство - это амбициозная задача. "Я рискну сказать, что из всей повестки, связанной с отраслевой экономической политикой, технологическое лидерство - это самая сложная задача", - добавил он.
По его словам, главная проблема состоит в том, что в мире все более ярко проявляются барьеры на обмен технологиями между странами.