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Заботкин: влияние искусственного интеллекта на экономику положительное

Заботкин: влияние искусственного интеллекта на экономику положительное - 01.10.2026, ПРАЙМ

Заботкин: влияние искусственного интеллекта на экономику положительное

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Влияние искусственного интеллекта на экономику положительное, но "вычленить" этот эффект нельзя, считает заместитель... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:29+0300

2026-10-01T12:29+0300

2026-10-01T12:29+0300

финансы

россия

банки

алексей заботкин

банк россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Влияние искусственного интеллекта на экономику положительное, но "вычленить" этот эффект нельзя, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "Я думаю, что знак влияния положительный все-таки", - сказал он, выступая на "Альфа-Саммите", отвечая на вопрос о влиянии искусственного интеллекта на экономику. Однако он уточнил, что "вычленить этот эффект" нельзя сейчас и не будет возможно в будущем. Он также отметил, что технологическое лидерство - это амбициозная задача. "Я рискну сказать, что из всей повестки, связанной с отраслевой экономической политикой, технологическое лидерство - это самая сложная задача", - добавил он. По его словам, главная проблема состоит в том, что в мире все более ярко проявляются барьеры на обмен технологиями между странами.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, алексей заботкин, банк россии