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Володин оценил проект о повышении страхового возмещения по вкладам

Володин оценил проект о повышении страхового возмещения по вкладам - 01.10.2026, ПРАЙМ

Володин оценил проект о повышении страхового возмещения по вкладам

Законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках поддержит тех, кто планирует покупку жилья, и семьи, которые... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:32+0300

2026-10-01T15:32+0300

2026-10-01T15:32+0300

финансы

россия

банки

вячеслав володин

госдума

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках поддержит тех, кто планирует покупку жилья, и семьи, которые разместили средства на эскроу-счетах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях повышения их привлекательности для граждан. Он увеличивает с 1 января 2027 года с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет. "Мы с вами рассматриваем вопрос, который крайне важен для всех наших граждан. Особенно ощутимую поддержку получат те, кто планирует покупку жилья… Это серьезная поддержка для семей, кто в новостройках строит жилье и средства разместил на эскроу-счетах", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Председатель Госдумы добавил, что в случае любой непредвиденной ситуации, которая может произойти по вине застройщиков, средства граждан будут защищены и им будут обеспечены возвраты. "Это защита вкладчиков и привлекательность вложений в том случае, если эти средства хранятся на длительный период, от трех лет и более, либо от года до трех, но без отвлечений. Коллеги, это лишь один вопрос. Но посмотрите, насколько он важен для людей", - подчеркнул Володин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, вячеслав володин, госдума