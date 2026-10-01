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Володин оценил проект о повышении страхового возмещения по вкладам - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Володин оценил проект о повышении страхового возмещения по вкладам
Володин оценил проект о повышении страхового возмещения по вкладам - 01.10.2026, ПРАЙМ
Володин оценил проект о повышении страхового возмещения по вкладам
Законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках поддержит тех, кто планирует покупку жилья, и семьи, которые... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:32+0300
2026-10-01T15:32+0300
финансы
россия
банки
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках поддержит тех, кто планирует покупку жилья, и семьи, которые разместили средства на эскроу-счетах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях повышения их привлекательности для граждан. Он увеличивает с 1 января 2027 года с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет. "Мы с вами рассматриваем вопрос, который крайне важен для всех наших граждан. Особенно ощутимую поддержку получат те, кто планирует покупку жилья… Это серьезная поддержка для семей, кто в новостройках строит жилье и средства разместил на эскроу-счетах", - сказал Володин в ходе пленарного заседания. Председатель Госдумы добавил, что в случае любой непредвиденной ситуации, которая может произойти по вине застройщиков, средства граждан будут защищены и им будут обеспечены возвраты. "Это защита вкладчиков и привлекательность вложений в том случае, если эти средства хранятся на длительный период, от трех лет и более, либо от года до трех, но без отвлечений. Коллеги, это лишь один вопрос. Но посмотрите, насколько он важен для людей", - подчеркнул Володин.
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финансы, россия, банки, вячеслав володин, госдума
Финансы, РОССИЯ, Банки, Вячеслав Володин, Госдума
15:32 01.10.2026
 
Володин оценил проект о повышении страхового возмещения по вкладам

Володин: законопроект о повышении страхового возмещения по вкладам поддержит инвесторов

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Законопроект о повышении размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках поддержит тех, кто планирует покупку жилья, и семьи, которые разместили средства на эскроу-счетах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях повышения их привлекательности для граждан. Он увеличивает с 1 января 2027 года с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет.
"Мы с вами рассматриваем вопрос, который крайне важен для всех наших граждан. Особенно ощутимую поддержку получат те, кто планирует покупку жилья… Это серьезная поддержка для семей, кто в новостройках строит жилье и средства разместил на эскроу-счетах", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Председатель Госдумы добавил, что в случае любой непредвиденной ситуации, которая может произойти по вине застройщиков, средства граждан будут защищены и им будут обеспечены возвраты.
"Это защита вкладчиков и привлекательность вложений в том случае, если эти средства хранятся на длительный период, от трех лет и более, либо от года до трех, но без отвлечений. Коллеги, это лишь один вопрос. Но посмотрите, насколько он важен для людей", - подчеркнул Володин.
 
ФинансыРОССИЯБанкиВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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