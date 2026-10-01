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На развитие Дальнего Востока направят более 131,7 миллиарда рублей
На развитие Дальнего Востока направят более 131,7 миллиарда рублей - 01.10.2026, ПРАЙМ
На развитие Дальнего Востока направят более 131,7 миллиарда рублей
Более 131,7 миллиарда рублей направят на реализацию программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в 2027-2029 годах, следует | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:43+0300
2026-10-01T13:43+0300
2026-10-01T13:43+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 131,7 миллиарда рублей направят на реализацию программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета.
Правительство в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы и пакет документов к нему.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" запланированы в 2027 году в объеме 41 986,1 миллиона рублей, в 2028 году - 44 029,7 миллиона рублей и в 2029 году - 45 700,5 миллиона рублей", - говорится в документе.
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россия, госдума
На развитие Дальнего Востока направят более 131,7 миллиарда рублей
На развитие Дальнего Востока направят более 131,7 миллиарда рублей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Более 131,7 миллиарда рублей направят на реализацию программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета.
Правительство в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета России на 2027-2029 годы и пакет документов к нему.
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" запланированы в 2027 году в объеме 41 986,1 миллиона рублей, в 2028 году - 44 029,7 миллиона рублей и в 2029 году - 45 700,5 миллиона рублей", - говорится в документе.