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Пассажиропоток на ВСМ Москва — Минск составит до 5,8 миллиона человек в год
Пассажиропоток на ВСМ Москва — Минск составит до 5,8 миллиона человек в год - 01.10.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток на ВСМ Москва — Минск составит до 5,8 миллиона человек в год
Пассажиропоток на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск прогнозируется до 5,8 миллиона человек в год, сообщил инфоцентр ВСМ. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:22+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск прогнозируется до 5,8 миллиона человек в год, сообщил инфоцентр ВСМ. Россия и Белоруссия в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва-Минск. С российской стороны документ подписал глава Минтранса Андрей Никитин, с белорусской - министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович. "Прогнозируемый пассажиропоток составит до 5,8 млн человек в год... Новая магистраль повысит транспортную доступность Москвы, Минска и прилегающих регионов, а также расширит возможности для деловых и туристических поездок. Проект направлен на укрепление экономических связей России и Беларуси, развитие промышленности и создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении инфоцентра ВСМ.
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россия, белоруссия, москва, минск
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, МИНСК
Пассажиропоток на ВСМ Москва — Минск составит до 5,8 миллиона человек в год
Пассажиропоток на ВСМ Москва — Минск прогнозируется на уровне 5,8 миллиона человек в год
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Минск прогнозируется до 5,8 миллиона человек в год, сообщил инфоцентр ВСМ.
Россия и Белоруссия в четверг подписали меморандум о сотрудничестве по вопросу строительства ВСМ Москва-Минск. С российской стороны документ подписал глава Минтранса Андрей Никитин, с белорусской - министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
"Прогнозируемый пассажиропоток составит до 5,8 млн человек в год... Новая магистраль повысит транспортную доступность Москвы, Минска и прилегающих регионов, а также расширит возможности для деловых и туристических поездок. Проект направлен на укрепление экономических связей России и Беларуси, развитие промышленности и создание новых рабочих мест", - говорится в сообщении инфоцентра ВСМ.