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Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО

Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО - 01.10.2026, ПРАЙМ

Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T23:44+0300

2026-10-01T23:44+0300

2026-10-01T23:44+0300

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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении Всемирной торговой организации (ВТО). "Я бы не сказал, что эта министерская встреча как-то изменила мое отношение к Всемирной торговой организации", - сказал Грир журналистам. Торгпред США добавил, что во время обсуждения вопроса избытка производственных мощностей две или три страны предложили вынести этот вопрос на рассмотрение в рамках ВТО. "Мой ответ на это: ВТО не справляется даже со своим нынешним мандатом. Я совершенно не верю, что она способна взяться за решение этой проблемы", - сказал Грир. Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.

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мировая экономика, сша, максим решетников, вто