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Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО
Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО - 01.10.2026, ПРАЙМ
Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:44+0300
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МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении Всемирной торговой организации (ВТО).
"Я бы не сказал, что эта министерская встреча как-то изменила мое отношение к Всемирной торговой организации", - сказал Грир журналистам.
Торгпред США добавил, что во время обсуждения вопроса избытка производственных мощностей две или три страны предложили вынести этот вопрос на рассмотрение в рамках ВТО.
"Мой ответ на это: ВТО не справляется даже со своим нынешним мандатом. Я совершенно не верю, что она способна взяться за решение этой проблемы", - сказал Грир.
Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
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Мировая экономика, США, Максим Решетников, ВТО
Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО
Грир: встреча министров торговли стран G20 не изменила мой скептицизм в отношении ВТО
МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении Всемирной торговой организации (ВТО).
"Я бы не сказал, что эта министерская встреча как-то изменила мое отношение к Всемирной торговой организации", - сказал Грир журналистам.
Торгпред США добавил, что во время обсуждения вопроса избытка производственных мощностей две или три страны предложили вынести этот вопрос на рассмотрение в рамках ВТО.
"Мой ответ на это: ВТО не справляется даже со своим нынешним мандатом. Я совершенно не верю, что она способна взяться за решение этой проблемы", - сказал Грир.
Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.