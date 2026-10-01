Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/vstrecha-873885073.html
Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО
Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО - 01.10.2026, ПРАЙМ
Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T23:44+0300
2026-10-01T23:44+0300
мировая экономика
сша
максим решетников
вто
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873885073.jpg?1790887469
МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении Всемирной торговой организации (ВТО). "Я бы не сказал, что эта министерская встреча как-то изменила мое отношение к Всемирной торговой организации", - сказал Грир журналистам. Торгпред США добавил, что во время обсуждения вопроса избытка производственных мощностей две или три страны предложили вынести этот вопрос на рассмотрение в рамках ВТО. "Мой ответ на это: ВТО не справляется даже со своим нынешним мандатом. Я совершенно не верю, что она способна взяться за решение этой проблемы", - сказал Грир. Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, максим решетников, вто
Мировая экономика, США, Максим Решетников, ВТО
23:44 01.10.2026
 
Встреча министров торговли стран G20 не изменила скептицизм в отношении ВТО

Грир: встреча министров торговли стран G20 не изменила мой скептицизм в отношении ВТО

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИЛУОКИ (США), 1 окт – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что встреча министров торговли стран "Большой двадцатки" в Милуоки не изменила его скептицизм в отношении Всемирной торговой организации (ВТО).
"Я бы не сказал, что эта министерская встреча как-то изменила мое отношение к Всемирной торговой организации", - сказал Грир журналистам.
Торгпред США добавил, что во время обсуждения вопроса избытка производственных мощностей две или три страны предложили вынести этот вопрос на рассмотрение в рамках ВТО.
"Мой ответ на это: ВТО не справляется даже со своим нынешним мандатом. Я совершенно не верю, что она способна взяться за решение этой проблемы", - сказал Грир.
Глава минэкономразвития РФ Максим Решетников возглавляет российскую делегацию на мероприятии. Как сообщало во вторник Минэкономразвития, на рассмотрение участников встречи вынесен широкий круг актуальных вопросов, в том числе сокращение избыточных мощностей и хронического перепроизводства.
 
Мировая экономикаСШАМаксим РешетниковВТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала