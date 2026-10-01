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ВСУ атаковали 216 автобусов в России с начала 2026 года - 01.10.2026, ПРАЙМ
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ВСУ атаковали 216 автобусов в России с начала 2026 года
ВСУ атаковали 216 автобусов в России с начала 2026 года - 01.10.2026, ПРАЙМ
ВСУ атаковали 216 автобусов в России с начала 2026 года
ВСУ атаковали 216 автобусов в России с начала 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:57+0300
2026-10-01T16:57+0300
россия
общество
всу
мид рф
мид
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ЖЕНЕВА, 1 окт - ПРАЙМ. ВСУ атаковали 216 автобусов в России с начала 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он отметил, что целями украинских ударов по России становятся автобусы и трамваи. "С начала года со значительным нарастанием к сегодняшнему дню украинскими боевиками были атакованы 216 пассажирских автобусов", - сказал Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека. По его словам, эти удары унесли жизни 53 человек. Ранения разной степени тяжести получили более 370 человек.
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192
40
192
40
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россия, общество , всу, мид рф, мид
РОССИЯ, Общество , ВСУ, МИД РФ, МИД
16:57 01.10.2026
 
ВСУ атаковали 216 автобусов в России с начала 2026 года

Мирошник: ВСУ с начала года атаковали 216 автобусов в России

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ЖЕНЕВА, 1 окт - ПРАЙМ. ВСУ атаковали 216 автобусов в России с начала 2026 года, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Он отметил, что целями украинских ударов по России становятся автобусы и трамваи.
"С начала года со значительным нарастанием к сегодняшнему дню украинскими боевиками были атакованы 216 пассажирских автобусов", - сказал Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека.
По его словам, эти удары унесли жизни 53 человек. Ранения разной степени тяжести получили более 370 человек.
 
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