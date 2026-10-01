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ВТБ за девять месяцев увеличил выдачу кредитов наличными на 62%

ВТБ за девять месяцев увеличил выдачу кредитов наличными на 62% - 01.10.2026, ПРАЙМ

ВТБ за девять месяцев увеличил выдачу кредитов наличными на 62%

Объем выдач кредитов наличными в России за девять месяцев вырос на 62% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4 триллионов рублей, сообщает... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:15+0300

2026-10-01T09:15+0300

2026-10-01T09:15+0300

финансы

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Объем выдач кредитов наличными в России за девять месяцев вырос на 62% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4 триллионов рублей, сообщает пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, за девять месяцев 2026 года россияне оформили в банках почти 4 триллиона рублей - на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. Также сообщается, что третий месяц подряд динамика продаж в сегменте потребительского кредитования остается стабильной: объемы выдачи держатся на уровне 500 миллиардов рублей в месяц. Это отражает сбалансированный спрос и взвешенный подход банков к оценке заемщиков. По оценке ВТБ, на кредитную активность также влияют позиция регулятора по ключевой ставке и инфляционные ожидания россиян. ВТБ за тот же период нарастил объем выдачи кредитов наличными почти вдвое - до 420 миллиардов рублей. Всего за девять месяцев банк оформил почти 1 миллион потребительских кредитов, из них 65% - через "ВТБ Онлайн". Положительная динамика формируется на фоне постепенного восстановления спроса и изменения структуры потребительского поведения, поясняет ВТБ. Клиенты не только обращаются за новыми кредитами, но и чаще рассматривают возможность оптимизировать текущую кредитную нагрузку с помощью рефинансирования. По оценке ВТБ, до конца года рынок сохранит положительную динамику. По итогам 2026 года потребительское кредитование может вырасти на 66% и достигнуть 5,9 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, втб